Sony e UbiCast fanno l’insegnamento flessibile

La soluzione di registrazione delle lezioni offerta consente di condividere nozioni tra più aule e di agevolare il live streaming su richiesta

Sony Professional Solutions Europe e UbiCast, realtà europea specializzata nelle soluzioni per la registrazione delle lezioni, hanno annunciato una collaborazione per creare un’esperienza d’apprendimento ottimale, in qualsiasi ambiente.

Nello specifico, l’integrazione delle soluzioni di UbiCast con il portfolio di Sony offrirà agli istituti d’istruzione superiore nuove opzioni per registrare lezioni e presentazioni.

Maggiore flessibilità all’insegnamento

La registrazione delle lezioni è, infatti, sempre più popolare negli istituti d’istruzione superiore perché consente una formazione flessibile per gli studenti e una maggiore partecipazione. In passato, gli studenti assistevano alle lezioni universitarie di persona, con tutti i relativi limiti di tempo, flessibilità geografica e coinvolgimento.

Grazie alla nuova collaborazione tra Sony e UbiCast è possibile ottenere senza sforzo e con un’eccezionale qualità dell’immagine un apprendimento più flessibile ed efficace, volto a rivoluzionare il modo in cui gli studenti assimilano le informazioni.

La soluzione di registrazione delle lezioni offerta da Sony e UbiCast consente di condividere le lezioni tra più aule, acquisendo dati audio, video e di presentazione. Inoltre, mette a disposizione una piattaforma centrale di distribuzione video in grado di agevolare il live streaming di lezioni o webinar su richiesta, conferenze ed eventi in un formato “Rich Media” informativo, interattivo e interessante.

Gli studenti potranno scegliere quando e dove imparare, e accedere su richiesta a importanti seminari e studi, rendendo, di conseguenza, i tassi di presenza e di partecipazione alle lezioni maggiori. Inoltre, con il semplice processo di registrazione della sessione, tutta la post-elaborazione potrà essere eseguita automaticamente. Si potranno aggiungere diverse opzioni, tra cui lo scorrimento semplice delle diapositive e la consultazione dei contenuti attraverso i metadati, per un apprendimento user friendly utile per ripassare le lezioni e preparare compiti ed esami in un secondo momento.

Sony, che ha già avviato la partnership e installato queste soluzioni in alcuni prestigiosi istituti di istruzione superiore in tutta Europa, sta ora esplorando le potenzialità dell'utilizzo di strumenti simili in ambienti aziendali, per offrire formazione live o su richiesta a dipendenti, clienti o partner di una società.