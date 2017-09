40 anni nel Critical Power & Services per Socomec Italia

Lo specialista nella gestione della disponibilità, del controllo e della sicurezza dell’energia festeggia 40 primavere in Italia

Socomec, produttore indipendente di soluzioni per la performance energetica delle reti elettriche di bassa tensione, ha festeggiato i 95 anni del gruppo francese e i 40 anni di attività Critical Power e Services in Italia.

Fondata nel 1977 a Villaverla, in provincia di Vicenza, la sede italiana di Socomec ha visto incrementare il numero dei propri collaboratori fino a 350 circa e ha ampliato negli anni la propria struttura creando, nel 2007, un laboratorio industriale all’avanguardia ad Isola Vicentina, in grado di svolgere tutte le attività di progettazione, certificazione, ingegnerizzazione e fabbricazione.

Qui, il plant Socomec produce storicamente e spedisce in tutto il mondo UPS per la gamma di piccola e media potenza e, recentemente, anche inverter utilizzati nel settore delle energie rinnovabili e nei sistemi di accumulo.

Nel 1998 l’entità italiana si è integrata con il gruppo francese Socomec, dopo anni di proficua partnership commerciale. Tale scelta si è rivelata lungimirante perché ha permesso di sostenere maggiori investimenti in tecnologia e di sviluppo in nuovi prodotti beneficiando, inoltre, del perimetro internazionale del Gruppo, i risultati aziendali hanno visto un impulso di crescita costante negli ultimi 20 anni.

Investire in innovazione paga

L’adozione, già nei primi anni 2000, della metodologia nata in Giappone della “produzione snella”, nota anche come Lean Manufacturing, ha trasformato il processo produttivo dell’azienda, mirando a creare valore per il cliente attraverso standard di alta efficienza, mentre i criteri di gestione, valorizzazione e sviluppo delle persone, ha permesso a Socomec di porre al centro le persone, come vero motore dell’azienda.