Rivoluzione Indigo nella stampa digitale di HP

HP ha introdotto nuovi standard per la qualità, la produttività e il colore con il sistema di stampa digitale HP Indigo 12000 HD

Si chiama HP Indigo 12000 HD il sistema di stampa digitale annunciato da HP in occasione di PRINT 17, trade show dedicato ai protagonisti dell’industria della stampa conclusosi ieri a Chigago.

In questa occasione, il nuovo sistema (che sarà disponibile a partire dalla fine dell’anno in corso) si è fatto notare per una definizione dell’immagine eccezionalmente elevata e per la nuova tecnologia per le macchine da stampa HP PageWide Web, utili ad accelerare la trasformazione della stampa da analogica a digitale promossa da HP.

Nello specifico, il sistema di imaging ad alta definizione per la stampa digitale in formato B2, HP Indigo 12000, raddoppia la risoluzione dell’immagine portandola a 1625 dpi e assicurando, di conseguenza, una stampa più nitida, uniforme e dettagliata. Grazie all’alta precisione di questa risoluzione, i fornitori di servizi di stampa possono superare la qualità della stampa offset e aprire la strada a nuove possibilità digitali nelle applicazioni commerciali e fotografiche di fascia alta.

Grazie alla vendita conclusa la scorsa settimana di un sistema di stampa HP Indigo 12000 ad American Litho, la piattaforma indicata da IDC come leader di mercato per i grandi formati HP Indigo serie 4 ha già raggiunto le 600 unità operative a livello mondiale.

Per le macchine da stampa HP PageWide Web, la modalità Performance HDK è una nuova tecnologia di ottimizzazione per la stampa HDNA (High Definition Nozzle Architecture). Ora disponibile per HP PageWide Web T240 HD, la modalità Performance HDK offre una qualità superiore per la stampa a colori o monocromatica a una velocità di 150 metri al minuto. Di conseguenza, è possibile produrre in modo economico più pagine digitali ad alta qualità su stampanti a getto d’inchiostro per l'editoria, il direct mailing e la stampa commerciale.

Verso nuove possibilità di stampa

Sempre HP ha poi annunciato la disponibilità commerciale del sistema di stampa HP Indigo 50000, in seguito al completamento della fase di beta testing dei clienti presso Creel Printing.

Il sistema HP Indigo 50000 ha vinto l’edizione 2017 dei MUST SEE ‘EMs Award. La stampante in formato B1 oversize, progettata per applicazioni commerciali e fotografiche con volumi e copertura elevati, sta rendendo possibile trasferire sempre più lavori dalla stampa offset a quella digitale.