Polycom va verso la condivisione di contenuti video

Con il nuovo Trio 8500, le funzionalità aggiornate del Trio 8800 e VoxBox, Polycom si candida a ridefinire lo standard delle conference call

Nel 25esimo anniversario del telefono icona della triangolazione delle chiamate, Polycom ha presentato Trio 8500, il nuovo standard per conference call per sale di media dimensione.

Già disponibile sul mercato, l’ultimo nato è immediatamente riconoscibile perché reinterpreta la nota forma a “stella” introdotta per la prima volta 25 anni fa proprio da Polycom, proponendo uno strumento che racchiude qualità audio HD, funzionalità Polycom NoiseBlock, la registrazione ibrida, nonché un’innovativa interfaccia touchscreen a colori che, con l’integrazione del calendario di Microsoft Exchange, consente ai partecipanti di unirsi alle call con un semplice touch, mentre nel corso dell’anno verrà aggiunto il supporto per la condivisione di contenuti video per offrire anche videoconferenze di qualità per bundle room e stanze di medie dimensioni.

Nuove funzionalità in arrivo

Nella medesima ottica innovativa, Polycom ha, inoltre, annunciato la possibilità per i partecipanti alle conferenze aziendali di connettersi al Polycom Trio 8800 usando i propri dispositivi certificati Apple, Airplay o Miracast per connettività wireless. Sempre nel corso di quest’anno, Polycom introdurrà il supporto alle telecamere aziendali motorized pan-tilt-zoom (MPTZ) che offrono una visibilità più ampia ed esperienza di collaborazione di definizione nelle sale conferenze più grandi.

Entrambe le soluzioni Trio supportano la registrazione ibrida, consentendo alle aziende di migrare facilmente tra ambienti open SIP, ambienti Skype for Business o entrambi e lavorare con altre piattaforme audio e video cloud, tra cui Zoom, BlueJeans, Cisco, Avaya e altri.

Infine, Polycom introdurrà entro l’ultimo trimestre di quest’anno una nuova soluzione audio per spazi personali e di team, come le sale riunioni, con il nuovo Polycom VoxBox, un microfono ultracompatto che consente ai clienti di sperimentare la tecnologia HD Voice di Polycom ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.