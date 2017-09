Net Surfing cerca partner per rispondere alle sfide di Industria 4.0

L’attenzione è rivolta a system integrator inseriti nel mondo della manutenzione predittiva e dell’efficientamento energetico e delle linee produttive

Nata a Ivrea nel 1995 dall’esperienza pluriennale nel settore consulenziale e informatico, Net Surfing è in cerca di nuovi partner per costruire assieme soluzioni che migliorino l'efficienza e la gestione aziendale.

Specializzata nella realizzazione di soluzioni informatiche con competenze specifiche in ingegneria del software, asset management e IoT, la società intende, infatti, costruire un team vincente per costruire soluzioni che possano aiutare a soddisfare i requisiti di Industria 4.0.

Dopo la recente adesione di Dimaticanet, a copertura dell’Italia Centrale, lo sguardo di Net Surfing è ora puntato su altri system integrator capaci di fornire una migliore gestione dei beni aziendali offrendo strumenti per tenere sotto controllo manutenzioni, scadenze e consumi.

Dal canto suo, con WebAccess di Advantech, Net Surfing si occupa di raccogliere dati dal campo, dell’efficientamento delle linee produttive, di generare report e creare un cruscotto che segnala allarmi e visualizza i log.

Diventa così possibile offrire le proprie competenze per realizzare il monitoring specifico e utile per l’azienda che consenta anche di fare simulazioni e di tenere sotto controllo, anche con semplici grafici/cruscotti, i consumi luce-acqua-gas per favorire il recupero delle energie. I risultati acquisiti saranno, poi, resi disponibili e significativi anche grazie alle attività sinergiche con i partner, che concorreranno sia a raccogliere i dati sia a interpretarli.