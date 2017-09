I monitor Yashi nel listino di Tech Data

L’obiettivo del produttore è una maggiore diffusione del proprio brand sui clienti che operano a valore nel mondo della grafica professionale

Parte inizialmente la gamma di display, che si distinguono per il design elegante e le caratteristiche tecniche avanzate, l’accordo annunciato da Tech Data e Yashi e valido per il territorio italiano.

Si amplia così l’offerta del distributore che ha ora a listino un brand che produce una vasta gamma di prodotti e soluzioni per l’Information Technology, a partire da pc e workstation grafiche, periferiche, server, mobile e Digital Signage.

L’accordo, come già preannunciato, riguarderà inizialmente la gamma di display e, secondo quanto affermato in una nota ufficiale da Roberto Righetti, Country Manager di Yashi Italia: «Contribuirà a rafforzare la presenza del marchio Yashi in segmenti di mercato per noi strategici. La gamma di prodotti e servizi offerti da Tech Data valorizzerà, inoltre, le nostre soluzioni rendendole ancora più competitive, tanto che ci aspettiamo importanti risultati da operazioni di cross selling e una maggiore diffusione del brand sui clienti che operano a valore nel mondo della grafica professionale, da sempre clienti di Tech Data per la qualità dei prodotti e servizi offerti».

Ai suoi clienti, Tech Data offrirà, invece, un brand che non solo cura direttamente dall’Italia la progettazione dei prodotti, con specifiche e requisiti espressamente concepiti per il mercato nostrano, ma che gestisce direttamente dalla sede di Verona, garanzie e sssistenza postvendita, con laboratori, logistica ricambi e sistemi avanzati di gestione ticket in cloud.