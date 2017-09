Arti grafiche: Canon ai Production Printing Business Days 2017

In mostra la gamma di soluzioni end-to-end del colosso giapponese. Appuntamento in Germania

Le nuove soluzioni end-to-end Canon per i professionisti delle arti grafiche saranno presentate durante i Production Printing Business Days 2017, che si tengono a Poing, in Germania, dal 19 al 21 settembre.

L'evento attirerà oltre 500 clienti provenienti dall'intera area EMEA per ammirare le ultime innovazioni tecnologiche Canon, tra le quali i nuovi sistemi Océ ProStream e Océ Colorado 1640, presentati nella primavera 2017. Durante questi tre giorni saranno operative anche le nuove stampanti in bianco e nero della serie Océ VarioPrint 6000 TITAN, presentate a fine agosto 2017.

‘Celebrate the Power of Print’

Canon desidera mostrare al pubblico come la sua gamma di tecnologie, abbinata alle soluzioni per la finitura e il workflow fornite da partner attentamente selezionati, possano aiutare gli stampatori commerciali e i centri stampa aziendali ad ampliare le loro capacità, incrementare la loro redditività e adottare nuovi modelli di business e dunque garantire valore aggiunto ai propri clienti.

“I fornitori di servizi di stampa (PSP) e gli stampatori dei centri aziendali che visiteranno i Production Printing Business Days scopriranno come Canon abbia continuato a sviluppare la propria offerta per il mercato professionale delle arti grafiche dall'ultimo appuntamento di drupa 2016 – spiega Jeppe Frandsen, Canon Europe Executive Vice President –. Lo scorso anno a Düsseldorf abbiamo mostrato ai visitatori come avremmo potuto aiutarli ad ampliare le opportunità di business, condividendo con loro una vasta gamma di applicazioni al fine di incoraggiarli a liberare il potere della stampa per realizzare nuovi e ambiziosi obiettivi. Da allora, abbiamo arricchito il nostro portfolio per le arti grafiche con nuove soluzioni per la produzione di materiale di marketing di alta qualità e di grafica e segnaletica di grande formato, che saranno sicuramente fonte di ispirazione per tutti coloro che parteciperanno all'evento di questa settimana a Poing".

In esposizione

La gamma di tecnologie Canon esposte include stampanti inkjet a modulo continuo e a foglio singolo di alto volume (Océ ProStream 1000, Océ ColorStream 6000 Chroma, Océ VarioPrint i300), stampanti di produzione e light production (imagePRESS C10000VP, imagePRESS C850/C750) e sistemi di grande formato per la produzione flatbed e roll-to-roll (Océ Arizona 1280 and 6170, Océ Colorado 1640, Océ ColorWave 700). Le soluzioni esposte dedicate alla finitura e al workflow comprendono prodotti di GMC, EFI, Dalim, Axode, Cosmos e Pageflex.

Elemental: una campagna di lancio multicanale e integrata

Tra le innumerevoli applicazioni che verranno create in tempo reale a Poing, spiccherà la produzione di una campagna di marketing multicanale e totalmente integrata per il lancio di Elemental, marchio di prodotti di bellezza ideato esclusivamente per queste simulazioni. Utilizzando gli scatti originali del noto fotografo di moda e Canon Ambassador Clive Booth, la campagna Elemental mostra come un PSP possa facilmente realizzare un'intera campagna commerciale, dalla pubblicità e il direct mail, dalle promozioni in-store e agli eventi esclusivi nei punti vendita, fino all'esperienza di acquisto e di apertura della confezione.

Ai Production Printing Business Days 2017, i visitatori scopriranno 27 diverse tipologie di materiali di marketing (comunicazioni promozionali, materiali e decorazioni per il punto vendita, e imballaggi promozionali) e capiranno come tutti questi elementi si completano in modo sinergico per garantire un percorso di acquisto coerente, spaziando senza soluzione di continuità dai canali analogici a quelli digitali.

Frandsen spiega: “Abbiamo concepito la campagna Elemental per mostrare ai clienti come sia possibile lavorare con i proprietari dei brand e le agenzie per realizzare campagne omnicanale che sfruttano l'impatto tattile e visivo della stampa per attirare l'attenzione del consumatore, consolidare il brand engagement e stimolare l'acquisto. Il prodotto stampato esercita un forte impatto visivo, riflettendo l'eccellente qualità che è possibile ottenere con le soluzioni di produzione digitale tecnologicamente avanzate, mentre la diversità dei materiali di marketing dimostra la versatilità della tecnologia digitale, che consente ai PSP di ampliare la propria offerta applicativa. La campagna riesce a comunicare con grande efficacia il concept Elemental mentre la stampa rimane uno degli elementi cardine del communication-mix adottato dal marchio".