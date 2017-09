Il “grande scanner” per i piccoli uffici

Epson lancia un nuovo entry level in grado di gestire le esigenze quotidiane delle aziende con una struttura compatta e di poco ingombro

Il nuovo scanner WorkForce D-410 di Epson è pensato per piccoli uffici e uffici domestici che cercano uno scanner professionale a prezzi accessibili, ma anche per i reparti It di aziende medio-grandi.

Tra le funzionalità più interessanti del dispositivo troviamo la tecnologia Paper Protection: una serie di sensori LED in grado di rilevare se due fogli di carta vengono prelevati insieme, interrompendo il funzionamento e avvertendo l’utente, in modo da garantire che gli originali siano protetti e che ogni pagina sia scansionata.

Lo scanner DS-410 include il nuovo software Document Capture Pro 2.0 di Epson, una soluzione software per la scansione, la separazione e l'instradamento di documenti in tutta l'azienda. Oltre a contribuire all'automazione dei processi aziendali, il software garantisce un miglioramento delle immagini e la denominazione automatica dei file. Document Capture Pro 2.0 sarà fornito con tutti i nuovi scanner Epson ed è compatibile con la maggior parte dei prodotti per la scansione esistenti.

"Molte aziende sono alla ricerca di uno scanner a prezzi accessibili, acquistabile in stock e adatto a tutti gli uffici, così come molti telelavoratori desiderano uno scanner potente e compatto in grado di coprire tutte le necessità di scansione di base – commenta Riccardo Scalambra, Business Manager Prodotti Ufficio di Epson Italia -. Lo scanner DS-410 fa proprio questo, in modo rapido ed efficiente, oltre a essere in grado di offrire una serie di funzioni di produttività supplementari. Abbinato al nostro nuovo e versatile software Document Capture Pro 2.0, garantisce un vero risparmio di tempo".