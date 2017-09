Netgear lancia un nuovo ReadyNAS e presenta Insight

La prima soluzione di storage di rete 12-bay in un form factor 1U ad elevata densità ed un nuovo modo di gestire l’intera rete WiFi col cloud

Netgear, fornitore di soluzioni di networking, rinnova la gamma con il lancio di ReadyNAS RR2312, la soluzione di storage di rete rockmount 12-bay a elevata densità in un form factor 1U concepita per piccole e medie imprese. ReadyNAS 2312 è specificatamente studiata per il backup dei dati e la gestione di videosorveglianza basata su IP, la registrazione e lo storage e si contraddistingue per la sua semplicità – nella configurazione, nell’attività di monitoraggio e nella gestione – grazie all’app Netgear Insight disponibile per dispositivi mobili iOS e Android.

Dati al sicuro

La protezione dei dati è assicurata anche da un processo di backup ibrido.

ReadyNAS 2312 è alimentato da un processore quad core Intel Atom C3000 ad elevate prestazioni con interfaccia di rete Ethernet quad gigabit che supporta fino a 40 telecamere IP, ad alta definizione e a frame rate elevato, mentre il telaio di storage a 12-bay, supportato da XRAID di Netgear, consente al gestore delle infrastrutture tecnologiche di aumentare la capacità di archiviazione in base alla crescita dei dati di sorveglianza.

La configurazione ad elevata densità di ReadyNAS 2312 si adatta anche alla videosorveglianza.

ReadyNAS 2312 si basa su un file system di tipo BTRFS enterprise-grade Linux 4 e offre il pacchetto completo di funzionalità business di ReadyNAS OS, incluso il supporto per la virtualizzazione, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60 e, come accennato, il sistema di protezione dati XRAID il quale: protegge dagli errori dell'hard disk massimizzando al tempo stesso l'utilizzo della capacità dell'unità, effettua snapshot per proteggere dagli errori operativi, integra una soluzione anti-virus, assicura una protezione bitrot contro la degradazione dei supporti e permette un backup su cloud.

Netgear Insight: gestisci la tua rete WiFi via cloud

Contestualmente al lancio del nuovo dispositivo Netgear ha anche presentato Insight: un nuovo e rivoluzionario modo per identificare, configurare, monitorare e gestire via cloud in qualsiasi momento la propria rete Wi-Fi composta di access point, switch e dispositivi di storage.

Fino ad ora la configurazione e la gestione dei dispositivi di rete nelle piccole imprese era sempre stata complessa e obbligava proprietari o gestori IT a configurare ogni singolo dispositivo.

La nuova applicazione NETGEAR Insight è la risposta alle nuove esigenze in termini di strumenti di gestione di rete. L'applicazione Insight consente una facile configurazione di più dispositivi e una gestione immediata degli switch managed, degli access point wireless e degli storage storage – ovunque ci si trova basterà avere una connessione a internet.