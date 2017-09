Ricoh a Labelexpo

Un appuntamento per far scoprire ai fornitori di servizi di stampa come il printing con effetti metallici può supportare il loro business in segmenti di mercato quali etichette, biglietti da visita, copertine di libri, brochure, packaging e buoni regalo

In collaborazione con MDV Group, azienda specializzata in carta e in pellicole trasparenti (Pad. 9, stand 9B36), Ricoh mostrerà le potenzialità della quinta stazione colore di Ricoh Pro C7100X, soluzione digitale a foglio singolo. Saranno ad esempio a disposizione dei visitatori etichette con effetti argentati e dorati, nonché applicazioni realizzate con il toner Pink Neon su un’ampia gamma di supporti di stampa inclusi quelli sintetici.

Erwin Busselot, Business Innovations & Solutions Director, Commercial and Industrial Printing, Ricoh Europe, commenta: “La possibilità di produrre stampati con effetti metallici di elevata qualità consente ai fornitori di servizi di stampa di espandere la propria offerta con applicazioni creative ed accattivanti”.

Allo stand saranno presenti applicazioni per interni ed esterni, tra cui grafiche per tappeti ed asfalto, realizzate mediante la soluzione Ricoh Pro L4100 latex.

Inoltre, Ricoh mostrerà (Pad. 6, stand 6C28) un’ampia gamma di top-coated thermal papers utili quando occorre aggiungere informazioni variabili. Questi supporti sono ideali per l'industria alimentare, così come per fatture, estratti conto bancari, cartellini e biglietti per parcheggi, per trasporti e per ingressi a luoghi di intrattenimento.