Toshiba all’avanguardia negli HDD per client mobili

Con il nuovo modello della Serie di HDD MQ04 da 1TB, Toshiba offre in un’unità varietà, affidabilità ed efficienza per qualsiasi necessità

1 TB di capacità di archiviazione dati in un fattore di forma ultra-compatto da 2,5 pollici con un’altezza di 7mm. È quanto è in grado di fornire il modello a singolo disco della Serie HDD MQ04, la nuova unità hard disk annunciata da Toshiba per applicazioni di archiviazione mobile di tipo client.

Compatibile con pc notebook, sistemi di gioco, sistemi desktop di tipo all-in-one con formato sottile, applicazioni set-top box e altre applicazioni che richiedono una capacità elevata e una archiviazione duratura, la nuova serie vanta anche un0interfaccia SATA dell’unità 6 Gbit/s e una velocità di rotazione di 5.400 giri al minuto. Il tutto combinato con un buffer capiente da 128MiB e solide prestazioni di ricerca, utili a consentire di ottenere prestazioni superiori del 34% in termini di trasferimento dati interno, se confrontati con i modelli della presedente Serie MQ01 da 1TB.

Il nuovo modello è anche più silenzioso e pesa meno rispetto alle generazioni precedenti.

In cima alle classifiche dei produttori, in termini di crescita nel mercato degli HDD, Toshiba dà così nuova prova della propria determinazione nel voler soddisfare le esigenze dei clienti con unità che offrono varietà, affidabilità ed efficienza per qualsiasi necessità.