Talend investe nel Sales per portare la Data Agility alle aziende

Forte di molteplici esperienze in data integration, business intelligence e cloud, Antongiulio Donà è il nuovo Vice President Sales Italia di Talend

Il fornitore di soluzioni software di integrazione cloud e big data Talend ha affidato ad Antongiulio Donà il ruolo di vice president delle vendite in Italia.

Con riporto diretto a François Mero, senior vice president delle vendite a livello EMEA, Donà dovrà guidare l’adozione delle soluzioni Talend in un momento in cui le tecnologie cloud e big data sono in una fase di crescita significativa.

Con una lunga e consolidata esperienza nelle vendite, il manager è, infatti, stato scelto per guidare l’adozione della Data Agility da parte delle aziende clienti.

Forte di oltre 25 anni di esperienza nel settore delle vendite e management maturata presso aziende It del calibro di Unisys, Olivetti, EMC, ma anche Cap Gemini, Vignette, Datamirror e IBM, Donà ha conseguito una laurea in Matematica con specializzazione in Intelligenza Artificiale presso l’Università La Sapienza di Roma.

Con un’esperienza consolidata su una vasta gamma di mercati, dal settore pubblico alle grandi imprese, Donà ha, inoltre, gestito team di vendita di soluzioni per svariate tecnologie e applicazioni come EAI, data iIntegration, cloud, business intelligence.