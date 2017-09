Risposta LaCie ai bisogni di storage dei professionisti creativi

By

Distribuito da Attiva, LaCie 2big Dock Thunderbolt consente a video maker e fotografi di collegare tutte le periferiche mediante un solo cavo

Si chiama LaCie 2big Dock Thunderbolt il sistema di memorizzazione per professionisti creativi messo a punto da LaCie e presentato da Attiva, distributore di riferimento per l’Italia di prodotti Apple e accessori, che ne ha resa nota la disponibilità a breve a con capacità di 8TB, 12TB, 16TB e 20TB, a partire da 559 euro.

Si tratta di un dispositivo che offre collegamenti e funzionalità complete tramite porte integrate e slot per schede di memoria SD e CF offrendo un sistema di memorizzazione, espansione, semplificazione del processo lavorativo, progettato su misura per i professionisti creativi che necessitano di collegamenti e storage per sfruttare al meglio i pc o Mac di ultima generazione.

Il sistema LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 semplifica e centralizza la gestione della scrivania, consentendo ai professionisti di collegare tutte le periferiche mediante un solo cavo. Il sistema LaCie 2big Dock diventa così uno strumento di lavoro indispensabile per video maker e fotografi perché mette a disposizione tutto il necessario: capacità elevata, velocità straordinarie, unità classe Enterprise, e molto altro ancora.

Veloce e attento ai consumi energetici

Creato per offrire massima libertà creativa, LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 garantisce prestazioni affidabili anche in termini di velocità e consente di ospitare un’enorme raccolta di file RAW (fino a un totale di 20 TB) e garantire velocità di trasferimento dei dati (fino a 440 MB al secondo). In questo modo è possibile ridurre enormemente il tempo necessario alle attività del flusso di lavoro della post produzione. Inoltre, le soluzioni professional Thunderbolt 3 di LaCie consentono di ottenere velocità di trasferimento elevate su computer Mac con porte Thunderbolt e Thunderbolt 2.

Il sistema LaCie 2big Dock, progettato per i professionisti creativi, include anche unità IronWolf Pro di Seagate Enterprise Class e l’ottimizzazione RAID per garantire affidabilità e gestione del consumo energetico superiori. Inoltre, grazie a LaCie RAID Manager è possibile monitorare facilmente l’integrità del sistema con notifiche acustiche e tramite email in caso di guasti e avvisi.