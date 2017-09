Elmat diventa Master Distributor per la linea cnPilot di Cambium Networks

Il distributore mette in campo la sua struttura commerciale e il suo know-how per le soluzioni WiFi Enterprise di Cambium

Elmat, distributore a valore aggiunto di prodotti per reti locali e geografiche, è diventato Master Distributor per i prodotti della linea cnPilot di Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di wireless networking.

Costituita nel 1997, Elmat è distributore specializzato nell’ICT evoluto, con particolare focus sulla videosorveglianza IP, sul wireless, sulla sicurezza informatica, sugli ecosistemi smart e sulle tecnologie per il networking e il cablaggio strutturato. L'organizzazione è presente in tutta Italia mediante una rete di venditori nelle singole regioni. Oggi è una realtà di 30 persone, con un profilo molto tecnico e vicino alle esigenze del system integrator di oggi. Elmat crede fortemente nella formazione dei rivenditori, come strumento per diventare un vero partner tecnologico e non un mero fornitore di materiali. Il training viene erogato mediante seminari, corsi tecnici di certificazione o eventi dal profilo tecnico/ commerciale, organizzati in tutta Italia, attraverso cui trasferire al rivenditore le conoscenze relative a nuove tecnologie e nuovi prodotti che gli permetteranno poi di realizzare i suoi obiettivi di business.

Le soluzioni cnPilot

Le soluzioni wireless cnPilot di Cambium Networks sono basate sullo standard Wi-Fi 802.11ac Wave 2, offrono funzionalità di gestione avanzate e un'installazione semplice e veloce, per collegare efficacemente persone, luoghi e oggetti. Gli access point per interni ed esterni ora offrono accesso ad alta velocità, e sono dotati di innovative funzionalità di controllo cloud, con una particolare attenzione alla necessità di aziende e service provider di poter espandere con grande facilità le proprie soluzioni Wi-Fi. I prodotti cnPilot trovano applicazione in numerosi mercati verticali: hospitality, applicazioni industriali e aziendali, retail, education, eventistica e altre ancora.

"Elmat crede molto nelle potenzialità di questo accordo e si pone l’obiettivo di portare Cambium Networks tra i principali marchi da noi distribuiti – sottolineano i fondatori di Elmat, Michele Scapolo e Andrea Rizzo –. Siamo e vogliamo essere sempre più un punto di rifermento per le soluzioni wireless più innovative e i prodotti Cambium si inseriscono perfettamente in questa strategia. Siamo già all’opera con costanti iniziative della nostra forza di vendita e con attività congiunte di marketing per promuovere le soluzioni Wi-Fi Enterprise di Cambium presso il nostro canale, che sicuramente non mancherà di cogliere le straordinarie potenzialità di business che questo accordo apre".

"Elmat ha dimostrato il dinamismo e la competenza che l'hanno portata a divenire una realtà di spicco nel panorama distributivo italiano – sottolinea Marco Olivieri, Regional Sales Manager per l'Italia di Cambium Networks -. Siamo certi che questo salto di qualità nella nostra collaborazione porterà a risultati di grande soddisfazione per tutti e ci aiuterà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissi per il mercato del Wi-Fi in Italia".