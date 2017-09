StarLeaf porta l’UC OpenCloud nel listino di Allnet.Italia

Il VAD attivo in ambito networking metterà a frutto la comunicazione in cloud della new entry con gli endpoint video di Polycom già a listino

Cresce e va ampliandosi l’offerta UCC a listino di Allnet.Italia che, già distributore di punta in Italia per i sistemi di sale riunioni video di Polycom, ha annunciato l’ingresso a listino anche dell’UC OpenCloud di StarLeaf.

Diventerà così possibile per il canale di Allnet.Italia offrire sia alle imprese di medie dimensioni, sia alle realtà di livello enterprise, una soluzione end-to-end per la collaborazione video utile a supportare i clienti nella migrazione delle loro implementazioni video correnti nel cloud, compresi i sistemi di qualsiasi produttore di terze parti, Cisco e Avaya inclusi.

Nello specifico, la combinazione della RealPresence di Polycom con l’UC OpenCloud di StarLeaf rende disponibile un ricco ambiente di comunicazione che permette agli utenti di effettuare e ricevere videochiamate point-to-point, nonché programmare e partecipare a videoconferenze.

La connettività universale resa disponibile da StarLeaf consentirà, inoltre, agli utenti Polycom di connettersi con qualsiasi utente Skype for Business o con chiunque altro in qualsiasi altro sistema video.

Da qui la soddisfazione espressa in una nota ufficiale da Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia, secondo cui: «La partnership con StarLeaf rafforza la nostra posizione di fornitore leader di soluzioni di collaborazione. L’abbinamento di UC OpenCloud con gli endpoint video di Polycom consente ai nostri rivenditori di continuare a essere una guida nel mercato e di essere al suo servizio. In particolar modo in quanto i loro clienti cercano soluzioni totalmente interoperabili con qualsiasi altro componente e si dimostrano in grado di diminuire il costo totale di esercizio e aumentare la produttività».