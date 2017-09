BTicino si schiera contro lo spreco di energia

Lo specialista delle apparecchiature elettriche in bassa tensione ha ideato una nuova gamma di scatole da cartongesso per le pareti leggere

Contro lo spreco di energia, BTicino ha messo a punto una nuova gamma di scatole da cartongesso caratterizzata da elementi prestazionali e installativi utili a rendere veloce e rapido il lavoro garantendo un risultato professionale.

Isolamento termico in primis

Le nuove scatole sono progettate per soddisfare le più alte richieste di risparmio energetico: la perfetta e forte aderenza della membrana al tubo corrugato favorisce un risparmio energetico significativo (fino a 15 kWhEP/m²/anno a seconda del tipo di costruzione) aumentando il livello di isolamento termico dell’edificio, mentre le perdite d’aria risultano ridotte addirittura del 95%.

Test con una pressione dell’aria a 10 pascal, hanno, inoltre, evidenziato come, con le nuove scatole da cartongesso BTicino, la perdita d’aria sia di circa 4 m3/h rispetto a una perdita totale di 100 m3/h delle normali scatole da incasso, di nuovo per una riduzione di circa il 95%.

Apertura senza utensili

Con le nuove scatole da cartongesso di BTicino è sufficiente tirare manualmente la linguetta per creare il foro in cui poter inserire il tubo corrugato. A loro volta, le flange, ampie e rinforzate, le graffette metalliche e i profili di gomma assicurano un perfetto ancoraggio della scatola alla lastra di cartongesso, mentre un collare sottile, ma ampio, nasconde i piccoli errori in fase di foratura della parete.

Chiudono il quadro, graffette di fissaggio imperdibili, che consentono di bloccare e rimuovere le scatole dalla parete in modo agevole e senza danneggiarne la superficie, e una robusta membrana elastica, in grado di garantire nel tempo la tenuta del tubo nella scatola e allo stesso tempo la flessibilità per regolarne la posizione.

Resistenti al filo incandescente fino a 850°C (testato in base alla norma EN60670-1) e realizzate in polipropilene rigido, in grado di mantenere forma e funzione da -5 a 60 °C, le scatole per pareti o tramezze leggere in gesso rivestito e a doppia lastra per l’installazione delle serie civili sono disponibili in tonde 2 moduli, rettangolari 3,4, 6/7, 3+3 moduli.