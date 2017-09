Tornano i VoIP Days di VoipVoice

Parte il 26 settembre e proseguirà fino al 10 ottobre la nuova iniziativa VoipVoice dedicata a partner e aziende interessati al VoIP

È di nuovo tutto pronto per i VoIP Days 2017 che, anche in questa seconda edizione, contano di bissare il successo ottenuto in occasione del Partner Meeting Tour promosso da VoipVoice.

Lo specialista toscano, attivo nel campo delle telecomunicazioni VoIP torna con un calendario denso di appuntamenti che, in occasione della prima edizione, hanno visto oltre 200 realtà partecipanti dal Nord al Sud Italia. Si parte dal Friuli Venezia Giulia martedì 26 settembre, per poi approdare in Lombardia e passare, il 3 ottobre, in Piemonte lasciando alla Toscana il compito di chiudere, il 10 ottobre, questo secondo ciclo di incontri tenuti in location esclusive e completamente gratuiti per chi vorrà prendervi parte.

Interamente dedicati alla formazione, al networking, per approfondire l’evoluzione del digitale e conoscere le nuove soluzioni promosse da VoipVoice, il VoIPDays avrà come fulcro il workshop formativo “Tecniche di Vendita per il VoIP”, tenuto da Simone Terreni , Managing Director dell’azienda toscana.

Suo l’obiettivo di aprire a partner, agli installatori telefonici e chi vuole di portare il VoIP all’interno della propria azienda coinvolgendo un numero crescente di aziende a toccare con mano una tecnologia funzionale, innovativa e consolidata.

Calendario degli eventi e link d’iscrizione

26 settembre Friuli Venezia Giulia > Azienda Agricola Castelvecchio Sagrado (GO)

28 settembre Lombardia > Kilometro Rosso Bergamo (BG)

3 ottobre Piemonte > Best Western Plus Hotel Genova Torino (TO)

10 ottobre Toscana > Villa Vignozzi Vinci (FI)