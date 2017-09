Il Partnership and Alliance 2017 di Centreon c’è

Per accedere ai livelli Active, Advanced o Premier, i partner dovranno certificare i propri collaboratori e realizzare una serie di progetti

Centreon ha avviato il programma “Partnership and Alliance” incentrato su un sistema di miglioramento continuo delle competenze dei partner e di supporto da parte dei team di esperti Centreon.

L’obiettivo è proporre sia a grandi aziende, sia alle Pmi, una produzione di software in partnership con fornitori di servizi It e realtà indipendenti basata sulla soluzione di monitoraggio Centreon EMS, perno della nuova strategia e dei nuovi impegni assunti dalla società per il 2017.

A ciò si deve la costituzione del programma su tre livelli di partnership suddivisi in Active, Advanced e Premier, accessibili secondo criteri precisi.

A ogni livello la sua specializzazione

Al primo livello di partnership denominato Active, i partner accedono alla formazione pre-vendita. Per raggiungere tale livello, è necessario certificare almeno due collaboratori e realizzino almeno due progetti all’anno.

Per accedere al livello Advanced i partner dovranno garantire da 2 a 8 collaboratori certificati e realizzare almeno tre progetti nei dodici mesi, mentre per il livello Premier, i partner dovranno avere più di 8 collaboratori certificati e realizzare almeno 5 progetti all’anno.

All’interno del programma, che ha anche lo scopo di favorire la co-innovazione, i progetti internazionali consentiranno di accelerare l’accesso a livelli superiori del programma.

In fase di accesso, i partner selezionati saranno inseriti ufficialmente nel programma in funzione del fatturato realizzato in passato e delle competenze tecniche dei propri collaboratori. Quest’ultimi avranno la possibilità di accedere alla certificazione mediante formazioni ponte. Con questa pratica, Centreon intende ricompensare i partner che hanno, in passato, investito nelle sue soluzioni formando collaboratori e portando a termine progetti innovativi.

Inoltre, Centreon valorizza i propri partner francesi e internazionali rendendoli visibili sul proprio sito web. Essi potranno esibire un logo Partner in funzione del livello raggiunto nel programma. I partner Advanced e Premier beneficeranno di azioni di co-marketing e di un sistema di co-innovazione specifico.