HDS si affida alla collaboration di Polycom

La società controllata da Hitachi ha recentemente completato l’installazione di nuovi strumenti di UCC in 80 sedi in tutto il mondo

Hitachi Data Systems ha deciso di affidarsi a Polycom adottando la linea Polycom VVX Business Media Phones, Polycom RealPresence Trio, il primo smart hub per la collaboration di gruppo, la serie Polycom CX5000, Polycom EagleEye Director e Polycom Microphones.

Hitachi Data Systems (HDS), società controllata da Hitachi, offre un portfolio integrato di servizi e soluzioni che consentono la trasformazione digitale attraverso una migliore gestione dei dati, governance, mobilità e analisi. HDS supporta le organizzazioni globali ad avviare nuovi flussi di entrate, aumentare l'efficienza, migliorare l'esperienza dei clienti e garantire un rapido time to market nell'era digitale. Con una diffusione a livello mondiale, sedi ufficiali internazionali e esigenze di business 24 ore su 24, la gestione delle attività di business è impegnativa e richiede tempo visto che spesso si traduce in viaggi frequenti per i dipendenti.

Perché scegliere Polycom

Per questo motivo, il team IT era stato incaricato di scegliere una tecnologia di collaborazione che si adattasse perfettamente all'infrastruttura esistente e fosse estremamente facile da usare. Dopo essersi affidati a Polycom, sono state installate oltre 3000 soluzioni Polycom VVX Business Media Phone 500 e 600 e Skype for Business. Polycom è stata identificata come "la migliore soluzione", poiché la tecnologia è facile da installare e usare e si integra perfettamente con l'ambiente Microsoft per offrire agli utenti di Skype for Business un’esperienza user friendly. I sistemi di conferenza unificati di Polycom serie CX sono ora installati negli uffici HDS nel Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera, a Denver, in California, Singapore, Sudafrica, Germania e Francia e consentono ai dipendenti di incontrare colleghi e partner in tutto il mondo semplicemente premendo un pulsante.

Le soluzioni video di Polycom sono ora del tutto integrate negli ambienti Enterprise Skype for Business in HDS, integrandosi alla tecnologia Polycom Voce che era già presente nell’organizzazione.

Come sono state attrezzate le sale conferenze

Le sale conferenze in 80 sedi di HDS sono dotate di sistemi Polycom EagleEye Director, Ceiling Microphone, Polycom VVX300 e della soluzione Polycom RealPresence Trio. Le tecnologie intuitive di Polycom sono supportate anche da Polycom Acustic Fence che elimina il rumore estraneo creando una rete invisibile attorno all'altoparlante attivo e riducendo il rumore indesiderato per offrire un ambiente perfetto e suono limpido e chiaro per discutere trattative aziendali riservate. Mentre alcune riunioni di lavoro, sia esterne che interne, vengono ancora svolte di persona, i dipendenti di HDS possono ora coordinare i loro orari di lavoro con i video meeting per portare avanti il business aziendale ed eliminare inutili perdite di tempo e restrizioni di fuso orario.

Un ulteriore vantaggio che l'organizzazione ha sperimentato è l'estensione dell'esperienza Skype for Business e l'integrazione con l'ambiente Microsoft, senza problemi. I dipendenti di HDS stanno abbracciando l’esperienza video e c'è stato un notevole aumento del numero di video meeting internazionali che si svolgono quotidianamente.