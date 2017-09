Toshiba ed Assinfonet lanciano l’evoluzione della didattica con la soluzione TMD-E653

La nuova Soluzione Multimediale TouchScreen che rende l’insegnamento divertente, innovativo e tecnologico

Assinfonet, in collaborazione con il brand leader Toshiba Business Display Solutions, presenta una nuova offerta rivolta al

mondo Education.

Un’innovazione per il mondo scolastico che, finalmente, si può permettere una soluzione interattiva multimediale dalle prestazioni

eccellenti ad un prezzo altamente competitivo in grado di semplificare la quotidianità scolastica a docenti e studenti.

Un monitor multi-touch con risoluzione 4K ed un utilizzo giornaliero garantito di 16 ore al giorno per 7 giorni la settimana, che equivalgono a circa 15 anni di uso scolastico senza manutenzione.

Nessun limite alla creatività grazie ad un pc integrato, alla fluidità dei comandi, alla funzionalità multi-touch ed al sistema di interazione

intuitivo supportato dal Software Microsoft Windows 10 e Office 2016, entrambi licenziati in versione Professional.

Le nozioni per usare il T.M.D. alla sua massima prestazione sono le stesse che già conosciamo utilizzando un normalissimo notebook o pc.

La soluzione è plug-and-play. Basta accendere il dispositivo tramite il telecomando per renderlo immediatamente pronto all’uso.

Risolve le problematiche più frequenti degli istituti scolastici quali prezzo accessibile, ridotto consumo energetico che non sovraccarica

neppure i più vecchi impianti elettrici e sicurezza garantita tramite una staffa di supporto a parete ultra-slim, fornita di serie.

Un connubio perfetto che esalta la qualità e competenza tecnica italiana.

La soluzione si rivela vincente anche proposta in versioni alternative.

Versione Business Professional, destinata ad un uso professionale, che facilita il day-by-day quotidiano delle aziende che possono

adottare tale soluzione in sale meeting

Versione University, dedicata al mondo universitario. Questa versione permette la visualizzazione su più schermi gestiti dallo stesso

OPS Windows integrato. Tale plus permette anche agli auditorium più ampi di poter presentare i concetti in modo chiaro e sempre

nitido.

Per gli Enti pubblici, invece, si è progettata la Bacheca Elettronica Multimediale.

Uno schermo che si può installare nelle scuole così come altri ambienti ricreativi e che permette di poter comunicare con gli utenti,

da remoto, in modo puntuale e tecnologico. Ogni notizia sarà sempre nota al momento giusto ed ai destinatari corretti.

Ancora una volta, Toshiba sceglie i migliori Partner riaffermandosi sul mercato per i propri prodotti dal carattere innovativo.