Misco Expo 2017: BE DIGITAL!

Appuntamento il 12 ottobre agli East End Studios di Milano, in via Mecenate

E’ fissato per giovedì 12 ottobre l’appuntamento con la nona edizione di Misco Expo, che per il 2017 ruota attorno al claim “Quanto è digital la tua azienda?”. Ad ospitare l’evento, gratuito, saranno gli East End Studios di Milano.

Si parlerà dei temi caldi nel mondo dell’It: Industria 4.0, GDPR, Smart Working e collaboration, tutte aree che rappresentano un’importante opportunità per le aziende, ma che contemporaneamente hanno un alto potenziale sfidante.

Come da tradizione ad animare la manifestazione saranno le aree Workshop e Demo Centre, dove specialisti IT e il Team Misco di specialisti certificati saranno a disposizione per presentare le più innovative soluzioni It per la digitalizzazione di informazioni e processi. Saranno poi oltre 30 i top player di settore che saranno presenti a Misco Expo 2017 con i loro prodotti e le loro soluzioni It di ultima generazione.

E poiché essere digital significa anche essere social, quest’anno gli organizzatori hanno pensato ad una serie di interventi, condotti da un esperto di social network, per approfondire il tema della digitalizzazione dei processi di comunicazione.

Ospite d’eccezione, che chiuderà la manifestazione, sarà invece Giovanni Soldini, che parlerà dell’impatto della tecnologia digitale sulle esperienze di navigazione.

Per riassumere quello che potremo trovare a Misco Expo 2017: