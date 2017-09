Storage: Toshiba lancia una linea di HDD che offrono un aumento del 25% delle capacità rispetto ai modelli di generazione precedente

Annunciata una generazione di HDD di Classe Enterprise con capacità da 10TB con la Linea di Modelli SATA

Toshiba lancia una nuova linea di HDD della Serie MG06 di classe enterprise con capacità da 10TB, che offrono un aumento della capacità del 25 per cento rispetto alle generazioni precedenti, oltre a mettere a disposizione modelli con più livelli di capacità, in grado di supportare meglio i cicli di qualifica di aggiornamento delle unità disco degli OEM/ODM, dei costruttori di infrastrutture, dei fornitori di soluzioni cloud (CSP) e degli integratori di sistemi.

La Serie MG06 da 10TB presenta anche una velocità di trasferimento dati sostenuta maggiore, pari a 237MiB/s in più rispetto ai dispositivi della Serie precedente MG05, oltre a un aumento del 25 per cento del MTTF, con un valore nominale di 2,5 milioni di ore. L'unità fornisce un'interfaccia SATA da 6Gbit/s e prestazioni da 7200 giri al minuto. Inoltre, l'HDD MG06 supporta la tecnologia di Formato Avanzato con dimensioni di settore emulate da 512 byte (512e) per la compatibilità con le applicazioni e gli ambienti operativi proprietari; o la tecnologia con settori nativi a 4K per assicurare prestazioni ottimali nelle piattaforme di storage basate esclusivamente su dischi o di tipo ibrido.

Progettata per supportare una densità di storage superiore, la Serie di HDD MG06 introduce il taglio da 10TB all'interno della linea di prodotti di Toshiba, aggiornando anche al contempo le capacità da 6TB e da 8TB. Basati sull'ultima architettura di HDD di Toshiba, i nuovi modelli possono ridurre l'occupazione di spazio nel rack migliorando l'efficienza operativa dell'infrastruttura a livello di cloud. La Serie MG06 è progettata per i carichi di lavoro tipici dei server e dei sistemi di storage con funzione critica di tipo mid-line, nearline e di secondo livello; inclusi i server che supportano i carichi di lavoro applicativi che beneficiano di un'elevata capacità per numero di giri; i sistemi di storage per data centre con capacità ottimizzata; e i server IT e dati di classe enterprise che supportano carichi di lavoro per HDD fino a 550TB totali scritti e letti all'anno. Tutti i modelli includono la Tecnologia di Cache in Scrittura Persistente di Toshiba, e assicurano i massimi livelli di prestazioni e di affidabilità dei dati. I modelli supportano anche le funzionalità di gestione delle modalità di alimentazione in conformità agli standard del settore HDD.