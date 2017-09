La tecnologia per vincere le nuove sfide della sanità

A View Conference, in scena a Torino dal 23 al 27 ottobre, si parlerà di come cambiare la medicina con le nuove tecnologie

VIEW Conference è il più importante appuntamento italiano sul digitale, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione. È in programma a Torino dal 23 al 27 Ottobre e i protagonisti sono le nuove tecnologie, gli effetti speciali, la realtà virtuale. Accanto al mondo dell’entertainment c’è un ambito, quello medico, nel quale queste nuove tecnologie stanno compiendo miracoli. Pur essendo ancora poco sfruttate.

VIEW Conference sarà l’occasione per discuterne con David Putrino, direttore del Centro di Riabilitazione al Mount Sinai di New York.

David Putrino è specializzato in riabilitazione e terapia clinica, con applicazioni nel campo delle neuroscienze; attraverso le nuove tecnologie lavora insieme ad altri esperti sia per il miglioramento delle prestazioni sportive e per migliorare il recupero funzionale degli atleti dopo infortuni e altre problematiche ma soprattutto per trovare nuove possibilità di accesso e riabilitazione per pazienti con particolari difficoltà anche di accesso alle strutture sanitarie. Con i NOT IMPOSSIBLE LABS, un gruppo fondato sul principio della Tecnologia per il Bene e la Cura dell'Umanità, appoggia, ricerca, finanzia e realizza progetti di riabilitazione e recupero funzionale innovativi da impiegare nelle aree e per le categorie svantaggiate del Pianeta.

Le nuove tecnologie sono potenzialmente in grado di trasformare completamente il modo in cui interagiamo col resto del mondo. Dalla realtà virtuale alla robotica, la nostra realtà sta diventando ogni giorno più complessa e avanzata e mentre l’industria dell’intrattenimento è stata vivificata dalla crescente accessibilità alle nuove tecnologie, la pratica sanitaria non è stata mutata in modo altrettanto significativo da questa rivoluzione a suo modo epocale.

Con i Paesi industrializzati giunti ormai a una svolta senza precedenti, ci ritroviamo nel disperato bisogno di prospettive fresche e di nuovi approcci che ci aiutino nella sfida con l’imminente crisi dell’assistenza sanitaria. Il dottor Putrino mostrerà a VIEW Conference come lui e i suoi colleghi stiano utilizzando alcune delle più recenti applicazioni tecnologiche al fine di creare soluzioni innovative per la salute di alcune delle popolazioni più disagiate del pianeta.

A VIEW si discuterà quindi anche di salute e di nuove tecnologie applicate all’ambito medico. E si parerà di storytelling come chiave per aumentare la consapevolezza tra i più bisognosi e ispirare tutti noi compiere azioni che “facciano – davvero – la differenza”.