Digital signage, mapping, stampa su tessuto a sublimazione e diretta su magliette (DTG), stampa commerciale e per etichette sono protagonisti dello stand

La stampa su tessuto sarà la protagonista nello stand di Epson a Viscom 2017 (Fieramilano Rho, 12-14 ottobre 2017, pad.8, stand E29-E35), che si terrà dal 12 al 14 ottobre a Milano. Sarà infatti in mostra la nuova SureColor SC-F9300 per la stampa commerciale, per il mondo labelling e il digital signage.

Grazie a nuove tecnologie (Epson Precision Dot per la sublimazione del colore con Half Tone Module, Look-Up Table (LUT) e Micro Weave) si ottengono qualità e affidabilità più elevate, mentre al tempo stesso il profilo di input Wide CMYK di Epson si combina con gli inchiostri UltraChrome DS per garantire una gamma di colori più vasta possibile e quindi una riproduzione accurata anche dei disegni più complessi.

Un caso di successo: Bicycle Line

SureColor SC-F9300 sostituisce il precedente modello SureColorSC-F9200, un modello di grande successo che ha permesso già a molte aziende di ottenere prodotti di altissima qualità. Come nel caso di Bicycle Line, marchio italiano di punta nell'abbigliamento per il ciclismo che, dopo una lunga e ampia valutazione dell'offerta disponibile sul mercato, ha scelto la soluzione Epson per la qualità e la fedeltà dei colori, oltre che per l'elevata produttività: le tre stampanti acquistate dall'azienda lavorano ogni giorno senza problemi in media dalle 12 alle 13 ore, stampando in totale quasi 700 metri lineari per una larghezza di 130 centimetri.

Altri prodotti in esposizione a Viscom 2017

Tra i modelli presenti alla manifestazione c'è anche SureColor SC-S80600, la stampante top di gamma per il mercato signage: questa stampante di largo formato a 10 colori, che ha ottenuto la certificazione Pantone, è pensata per cartellonistica per esposizioni, poster, pannelli retroilluminati, materiali per POS, car wrapping e carta da parati dell'alimentazione.

Per finire, ad attendere i visitatori allo stand Epson ci saranno: soluzioni per la stampa a sublimazione (SureColor SC-F6200), per la personalizzazione di magliette DTG (SureColor SC-F2000), per la stampa commerciale e per il labelling con ColorWorks C7500G e ColorWorks C3500, le stampanti ad alta velocità per etichette di alta qualità, progettate per stampare un'ampia gamma di etichette a costi ridotti.