Cavi e adattatori: più sicurezza con il connettore magnetico

Conrad Business Supplies ha presentato nuovi cavi e adattatori per offrire a smartphone e tablet ricarica e sincronizzazione intelligente

Conrad Business Supplies, società tedesca specializzata in prodotti innovativi e servizi completi, ha annunciato il nuovo cavo micro-USB MagnetSafe e l’adattatore MagnetSafe Lightning progettati per offrire ricarica e sincronizzazione intelligente agli utenti di tablet e smartphone.

Entrambi commercializzati con il marchio renkforce, i due prodotti di nuova concezione prevengono i rischi di incidente dovuti all’inciampare nei cavi, ad esempio in auto, in aeroporto o durante le riunioni. Permettono anche di ricaricare smartphone e tablet in modo molto efficiente, oltre che di sincronizzare i dati rapidamente.

Smartphone e tablet protetti da cadute accidentali

Gli adattatori e i cavi MagnetSafe sono, infatti, dotati di uno speciale connettore magnetico che si stacca applicando una certa forza di trazione. Ciò fa sì che i tablet e gli smartphone rimangano perfettamente protetti da cadute accidentali quando vengono collegati per essere ricaricati o per sincronizzare i dati. Il connettore magnetico è di tipo reversibile (può essere usato da entrambi i lati), per cui i cavi e l’adattatore non possono essere inseriti in modo errato. Grazie al suo design piatto, il connettore magnetico può rimanere permanentemente inserito nei dispositivi mobili, proteggendo le loro porte micro-USB o lighting da polvere, sporco e usura.

Apple o Android, non fa differenza

Al fine di permettere agli utilizzatori di Apple di sfruttare i vantaggi offerti dal connettore MagnetSafe, Conrad Business Supplies ha annunciato la disponibilità del nuovo prodotto renkforce sia per gli iPhone, iPad e iPod, mentre per gli utilizzatori di smartphone e tablet con connettore micro-USB, Conrad Electronic offre il nuovo cavo renkforce MagnetSafe lungo un metro ed estremamente robusto. Oltre alla sua funzionalità magnetica, il prodotto offre anche un rivestimento schermante di grande qualità, che protegge il cavo da polvere e impatti, prevenendone la rottura accidentale.

Tutti gli accessori hanno contatti placcati in oro, offrono una protezione di lunga durata dalla corrosione e migliorano la conduttività elettrica che, a sua volta, rende più affidabile e veloce la trasmissione dei dati.

I cavi e gli adattatori a marchio renkforce rispettano le direttive europee sulla compatibilità ambientale (ROHS e REACH) che regolano l’utilizzo di materiali e componenti per applicazioni elettroniche.