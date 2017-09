Da HP Latex una entry-level per la cartellonistica di grande formato

Ideale per negozi di insegne e copisterie, HP Latex 115 è una soluzione end-to-end anche per la produzione di capi di abbigliamento personalizzabili

Si chiama HP Latex 115 ed è un dispositivo entry-level che consente di accedere, a costi contenuti, ai servizi di stampa di cartellonistica e insegne quella presentata da HP e a breve disponibile anche da noi.

Disponibile anche nella versione Print and Cut, che offre una soluzione end-to-end per la stampa e il taglio, la nuova stampante si caratterizza per una tecnologia di alta qualità e a base acqua e, con i suoi 54 pollici, garantisce risultati sorprendenti e un’elevata qualità delle immagini in un’ampia gamma di applicazioni per la cartellonistica interna ed esterna.

Stampa e taglio simultanee in un unico flusso di lavoro integrato

HP Latex 115 Print and Cut fornisce, inoltre, una soluzione end-to-end per la produzione di etichette, decalcomanie, adesivi, capi di abbigliamento personalizzabili, vetrofanie e molte altre applicazioni. Questa soluzione con un doppio dispositivo permette operazioni di stampa e taglio simultanee e continue in un unico flusso di lavoro integrato. Le soluzioni HP Latex Print and Cut sono state lanciate nei primi mesi dell’anno con la serie HP Latex 300.

A loro volta, le soluzioni online HP Signage Suite e HP WallArt, disponibili gratuitamente in HP Applications Center, si integrano nell’ultima nata per consentire di eseguire con facilità e direttamente dal Web la progettazione e l’ordinazione di stampe di grande formato 24 ore su 24, sette giorni su sette.