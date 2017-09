Tech Data si rinnova: presentato il nuovo brand globale

Il distributore opererà come marchio unificato in tutti i mercati. Le offerte divise in due portfolio di soluzioni principali sotto un unico brand

A seguito dell’acquisizione strategica della divisione Technology Solutions di Avent, avvenuta quest’anno, Tech Data ha messo a punto un unico brand globale che fa leva sull’ampio orizzonte operativo, sull’efficienza e sulla competenza tecnica della nuova organizzazione combinata. D’ora in poi Tech Data opererà come brand unificato in tutti i propri mercati mondiali, consentendo ai partner di canale di avvalersi del suo portfolio end-to-end di prodotti, soluzioni e servizi.

“Nel trasformare la nostra azienda in previsione delle sfide future, abbiamo innovato anche il brand di Tech Data. Oggi siamo orgogliosi di presentare la nuova Tech Data e il prossimo capitolo nella storia della nostra azienda – ha affermato Bob Dutkowsky, presidente e CEO di Tech Data -. Il nostro nuovo brand globale è incentrato sulla forza collaudata del nome Tech Data e comunica una promessa di integrità, competenza ed eccellenza. Tech Data è un punto di riferimento nel canale IT e ha un ruolo fondamentale nel successo di clienti e fornitori. I nostri team sono altamente specializzati nelle tecnologie di prossima generazione, estremamente competenti nella fornitura di software e servizi e possono contare sulla migliore struttura logistica del settore, il tutto supportato da un sistema IT globale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dal processo di vendita di un laptop alla configurazione della soluzione multi-vendor più complessa. Tech Data è diventata un'azienda che fornisce risultati di business, non solo prodotti, e guardiamo con entusiasmo al futuro della nostra azienda e alla sua mission di connettere il mondo con il potere della tecnologia”.

Per rendere possibile un approccio specializzato mantenendo al tempo stesso i livelli di servizio che i partner si aspettano da Tech Data, l'azienda ha raggruppato le proprie offerte in due portfolio di soluzioni principali sotto il brand Tech Data:

– Il portfolio Endpoint Solutions di Tech Data, precedentemente conosciuto come offerta broadline dell'azienda, comprende principalmente sistemi PC, telefoni cellulari e accessori, stampanti, periferiche, materiali di consumo, software e elettronica di consumo.

– Il portfolio Advanced Solutions di Tech Data include invece soprattutto tecnologie per data center quali storage, networking, server, software tecnologico avanzato e infrastrutture converged/hyperconverged. Questo portfolio comprende anche tecnologie di nuova generazione in ambito cloud, IoT, mobilità, sicurezza e analisi dati.

Le soluzioni tecnologiche di nuova generazione di Tech Data, così come le offerte di servizi dell'azienda – gestione del ciclo di vita, CRM, integrazione e logistica – sono disponibili per entrambi i portfolio, Endpoint Solutions e Advanced Solutions. Oltre alle due linee di soluzioni principali, Tech Data continuerà a essere presente sul mercato con tre soluzioni specializzate: Datech Solutions, Maverick AV Solutions e Global Computing Components. Azlan, il brand paneuropeo di Tech Data specializzato nel settore enterprise, andrà incontro a una progressiva transizione che lo porterà a essere incorporato nella linea Advanced Solutions dell'azienda.

Anche se il logo Tech Data non cambierà, la tavolozza di colori e i dispositivi grafici dell'azienda sono stati aggiornati in modo da rappresentare sia la sua fondazione che le sue nuove dimensioni, fondendo le esclusive competenze e capacità di Tech Data e Technology Solutions in un brand moderno e globale.