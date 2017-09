PFU partecipa alla prima edizione di Fiera Didacta Italia

Fino a domani, all’appuntamento fieristico di Firenze, anche gli scanner documentali Fujitsu al servizio della scuola e della formazione

PFU è a Firenze dove, fino a domani, è di scena la prima edizione di Fiera Didacta Italia, appuntamento fieristico sul mondo della scuola e punto di incontro tra le scuole e le aziende del settore.

In questa occasione, la controllata Fujitsu che cura il mercato degli scanner documentali partecipa presentando, presso gli Stand 41 e 53 del Padiglione Spadolini Piano Terra, le sue soluzioni di acquisizione digitale sviluppate per integrare documenti cartacei – come compiti in classe, registri e note – nei nuovi sistemi di gestione digitale scolastica come il Registro Elettronico. Insieme ai partner Promethean e Projest, Fujitsu mostrerà come i propri scanner possono integrarsi perfettamente nei diversi contesti scolastici, ottimizzando i processi documentali con un sensibile risparmio di tempo e risorse.

In occasione della manifestazione, in collaborazione con il partner Projest, verrà presentata una soluzione completa per digitalizzare e gestire l’archiviazione dei documenti e semplificare il passaggio da formato cartaceo a quello elettronico. Grazie all’integrazione tra lo scanner documentale Fujitsu fi-7460 e il software Adiuto, sarà possibile acquisire velocemente compiti in classe per poi gestirli e condividerli facilmente sul registro elettronico, rendendoli pienamente accessibili a studenti e genitori.

Insieme al partner Promethean Italia, presso lo Stand 41 dello stesso Padiglione, saranno inoltre presentati 12 workshop sulla tematica “Come creare una lezione interattiva tra analogico e digitale”. In particolare verrà analizzata l’integrazione tra lo scanner ScanSnap SV600 – il primo scanner Fujitsu ScanSnap in grado di acquisire qualsiasi documento senza il minimo contatto con lo scanner stesso – e la lavagna digitale e il software ClassFlow offerti da Promethean.