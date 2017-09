BB Tech Group distribuisce AFA Systems

Accordo a livello nazionale che contempla anche da parte del distributore la promozione in tutta Italia dei prodotti e servizi sviluppati da AFA Systems

BB Tech Group, distributore europeo a valore aggiunto di soluzioni IT, ha siglato un accordo con AFA Systems, produttore di apparati, servizi e progetti informatici e di telecomunicazione operante nel mercato B2B italiano ed estero, che prevede la promozione e la distribuzione dei prodotti e delle soluzioni di AFA Systems a livello nazionale presso la rete di reseller di BB Tech.

Conosciuta in particolare per MajorNet, piattaforma integrata di interconnessione a Internet, AFA Systems sviluppa soluzioni rivolte a target quali la Pubblica Amministrazione e i settori turistico, sanitario e imprenditoriale attraverso due business unit coordinate e complementari:

· AFA Ingegneria focalizzata ai progetti di networking e integrazione di sistemi;

· AFA Industriale focalizzata alla produzione degli apparati MajorNet, IP security, IP messaging, VoIP.

L’offerta è suddivisa in due macro categorie: le soluzioni IP modulari e i progetti su misura. Tra le prime troviamo: DigitHabit, sistema per le strutture ricettiva; avMatrix, piattaforma per la gestione dei contenuti multimediali di scuole, centri commerciali, ospedali; Notifica Massiva, mezzo per la gestione della comunicazione massiva veloce e certificata; Eco Smart City, per la realizzazione di reti di comunicazione per le Amministrazioni.

Per quanto riguarda invece i progetti su misura AFA propone Industry 4.0, sistema per il comando e controllo di fabbrica e per la logistica, supervisione e controllo di processi naturali, automazione di servizi alla persona o al cittadino; Unified Communication, soluzioni VoIP, di video-conferenza, condivisione di documenti e desktop, implementate sulla base di soluzioni tecnologiche aperte; Reti radio, reti fibra, reti integrate di ogni dimensione efficienti, performanti e durature.

L’accordo con BB Tech Group prevede la promozione e la vendita di tutti i prodotti a listino, ma non solo: AFA e BB Tech prevedono un’azione divulgativa congiunta attraverso specifici piani di comunicazione e commerciali, con incontri su tutto il territorio nazionale per il miglior raggiungimento dei target.

“La partnership con AFA Systems sconfina dai soliti accordi tra vendor e distributore – afferma Giampaolo Bombo, vertice di BB Tech Group – perché in questo caso il nostro team si occupa anche della promozione e della divulgazione informativa sui target. Ci troviamo quindi perfettamente in linea con il nostro claim “persone al tuo fianco per i tuoi risultati”, siamo totalmente coinvolti in ogni fase del lavoro. Questa scelta è stata fatta per le caratteristiche di AFA e per la produzione molto interessante di servizi con pochi o nessun competitor. Per esempio, il sistema MajorNet o la Notifica Massima. Con la linea completa di AFA Systems abbiamo un grande valore aggiunto da offrire ai nostri Rivenditori in tutt’Italia”.