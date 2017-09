Ingram Micro distributore principale di Cambium Networks in Europa Orientale e Balcani

Cambium Networks, fornitore a livello worldwide di soluzioni di rete wireless a banda larga, ha stipulato un accordo con Ingram Micro come nuovo distributore. In base all'accordo, Ingram Micro, con sede in Croazia, distribuirà l'intera gamma di prodotti di Cambium Networks in tutta l'Europa sud-orientale; tra cui Croazia, Slovenia, Serbia, Romania, Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, […]

In base all'accordo, Ingram Micro, con sede in Croazia, distribuirà l'intera gamma di prodotti di Cambium Networks in tutta l'Europa sud-orientale; tra cui Croazia, Slovenia, Serbia, Romania, Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Bulgaria e Macedonia. Il portafoglio clienti di Ingram Micro include principalmente service provider e system integrator. Ingram sta espandendo anche il proprio portafoglio di soluzioni per l'Industrial Internet of Things (IIoT), servendo i mercati del petrolio e del gas, della distribuzione elettrica e delle acque con cnReach di Cambium Networks, piattaforma radio a banda stretta per le applicazioni di blackhaul di Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).

"Cambium Networks è l'azienda ideale per entrare in questa partnership, in quanto le sue soluzioni di rete si allineano con il nostro attuale portafoglio di comunicazioni wireless e ci permetteranno di fornire soluzioni di connettività più complete sia per i clienti esistenti che per i nuovi clienti – ha dichiarato Ana Blazinic, direttore generale presso Ingram Micro in Croazia -. Il supporto continuo e le competenze offerte da Cambium Networks ai suoi partner sono estremamente preziosi e non vediamo l'ora di ampliare la nostra piattaforma di clienti in tutta l'area e di realizzare insieme la missione di Cambium Networks: 'connect the unconnected'".

cnReach di Cambium Networks è un portafoglio di soluzioni wireless a banda stretta per l'IIoT, con applicazioni specifiche nel collegamento dei sensori e controlli di SCADA per i mercati della distribuzione idrica, del petrolio e gas e dei servizi. I prodotti sfruttano il collaudato point-to-point backhaul di Cambium Networs e la forza della rete di distribuzione point-to-multipoint – unendo una proposta di valore unica per Value Added Resellers (VARs) e fornitori di servizi nel mercato di accesso fisso wireless.

"Ingram Micro è un partner ideale per noi in quanto si espande in tutta Europa – ha dichiarato Kristijan Fabina, direttore delle vendite di area di Cambium Networks -. Ha profonda familiarità con i nostri prodotti, è presente in gran parte dell'area balcanica ed è in grado di fornire competenze tecniche e supporto di alto livello per l'implementazione e l'integrazione dei prodotti Cambium. Il panorama della banda larga dell'Europa sud-orientale ha molte sfide e i fornitori di servizi cercano soluzioni accessibili e di alta qualità senza compromessi e noi soddisferemo questa necessità grazie alla nostra partnership con Ingram Micro".