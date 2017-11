Cresce la famiglia di telefoni IP di Gigaset pro

Il provider di soluzioni di telecomunicazione aziendale ha annunciato l’integrazione della famiglia Maxwell con il nuovo Maxwell 2

Si amplia il portfolio di telefoni IP da tavolo di Gigaset pro. Il provider di soluzioni di telecomunicazione aziendale ha, infatti, annunciato Maxwell 2, un nuovo telefono IP da tavolo per la comunicazione aziendale professionale completa la gamma di prodotti Gigaset pro del 2017 e si integra perfettamente con i dispositivi Maxwell Basic, Maxwell 3 e Maxwell 10 della famiglia Maxwell.

Insieme al Modulo di Espansione Maxwell di recente sviluppo, Gigaset pro può ora offrire un ricco portfolio di soluzioni IP da tavolo.

Operatività da tavolo in espansione

Nello specifico, il nuovo Maxwell 2 di Gigaset è disegnato per supportare i dipendenti che passano molto tempo al telefono e per rendere il loro lavoro più confortevole possibile. L’ampio schermo monocromatico TFT garantisce un funzionamento intuitivo ed è in grado di offrire una visione panoramica chiara, anche da lontano e con diversi angoli di visuale.

Inoltre, l’indicatore LED posto sulla sommità del dispositivo, visibile da entrambi i lati dell’apparecchio, mostra l’attività in corso anche ai colleghi. Con otto tasti programmabili (BLF) e di composizione rapida, gli utenti possono facilmente rispondere o inoltrare le chiamate.

Maxwell 2 può anche essere ampliato con il Modulo di Espansione Maxwell che integra ben 58 tasti programmabili e con un massimo di tre Moduli di Espansione installabili sia a destra che a sinistra.

Per un time to market ridotto

Inoltre, proprio come Maxwell Basic e Maxwell 3, il nuovo Maxwell 2 si basa sull’avanzata Piattaforma Software di Gigaset pro, garantendo l’interoperabilità su tantissime piattaforme.

Adatta e certificata per i provider di telefonia VoIP sia attraverso i centralini (PBX) che attraverso i servizi cloud, la nuova soluzione comprese le piattaforme Broadsoft, Kwebbl, Centile e Asterisk. La nostra Piattaforma Software Gigaset pro garantisce compatibilità, qualità e interoperabilità con reti certificate. Maxwell Basic, 2 e 3 e i prodotti futuri saranno basati sulla stessa piattaforma, così da favorire il processo di vendita ai partner che possono proporre una tecnologia comprovata e certificata.