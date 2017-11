Non solo sicurezza per NEC allo Smart Building Expo

All’esordio della manifestazione svoltasi nel perimetro di Sicurezza 2017, NEC ha mostrato le sue soluzioni di home & building automation

La prima edizione di Smart Building Expo, spazio espositivo abbinato a Sicurezza 2017, storico appuntamento per il mercato di settore giunto alla sua 19ma edizione, è stata l’occasione per NEC di presentare le sue più avanzate tecnologie video per l’ambito Facility e Sicurezza.

Punto di riferimento per connettività, home & building automation, integrazione impiantistica, progettazione BIM, applicazioni per una nuova dimensione del costruire e dell’abitare, la manifestazione che si è svolta presso Fiera Milano RHO, la settimana scorsa, è stata il palcoscenico ideale per mostrare un ambiente control room dotato delle più sofisticate e avanzate soluzioni. Hiperwall è, infatti, il software di gestione dei flussi interamente basato su protocolli di rete nato per garantire versatilità e scalabilità dalle control room più semplici, a quelle più esigenti.

Di grandissimo impatto e interesse, anche la soluzione NEC InfinityBoard, una soluzione display progettata per soddisfare le richieste che vengono dal mondo del business, per spazi di lavoro e piccole sale riunioni efficienti e interattive. Adatta per video conferenze, brainstorming creativi, presentazioni, revisioni e meeting collaborativi, InfinityBoard offre una piattaforma modulare e flessibile per migliorare l’efficienza e la produttività in tutti i tipi di riunioni. Basata su display di grande formato UHD da 65” e 84” con tecnologia InGlassTM touch, la soluzione InfinityBoard offre una scrittura fluida e simile a quella eseguita su carta e utilizza la precisione di una penna passiva. Questo consente agli utenti di poter utilizzare indifferentemente le dita o la penna, garantendo touch intuitivi, una scrittura interattiva e la cancellazione con il palmo della mano.

A renderla una soluzione ideale per le videoconferenze ci pensa, poi, la combinazione di una camera Huddly a elevata risoluzione gestita via software con angolo di visione a 120°, alto-parlanti high-end SEAS ed un microfono opzionale per conferenze, TeamConnect Wireless, di Sennheiser. A questa dotazione si aggiunge la regolazione in altezza che la rende perfetta per tutti gli astanti, alti o bassi che siano. Infine lo Slot-in-PC integrato, che utilizza il sistema operativo Windows 10, rende InfinityBoard estremamente flessibile supportando l’applicazione specifica per conferenze e i suoi successivi upgrade.

Nello stand di NEC, ampio spazio è stato dedicato anche ai monitor professionali di grande formato per un signage digitale, moderno e su misura, mentre sul fronte della videoproiezione spiccava il modello al laser fosforo PX1004UL. Tra le sue caratteristiche tecniche da evidenziare: la straordinaria qualità dell’immagine offerta dallo scaler di derivazione cinema NV1301 assieme a 20.000 ore di operatività “maintenance-free”.