Per la stampa di produzione di materiali tecnici è in arrivo HP PageWide XL

Con un output dettagliato e una velocità fino al 50% superiore, l’ultima nata è pensata per i provider di servizi di produzione tecnica

HP ha annunciato sul mercato la disponibilità, da inizio 2018, delle nuove stampanti e i dispositivi multifunzione HP PageWide XL 5100, entrati ufficialmente a far parte della gamma di stampanti HP PageWide XL.

A conferma della costante innovazione dimostrata da HP per la stampa di produzione di materiali tecnici la nuova serie offre un output dettagliato e una velocità fino al 50% superiore, che consente ai provider di servizi di produzione tecnica di incrementare il volume AEC ed espandere le attività di business nelle applicazioni a colori.

Obiettivo: supportare sale stampa aziendali, reparti riprografici centralizzati e centri riprografici a migliorare la produzione di volumi medi sia a colori che in bianco e nero.

Con velocità fino a 20 stampe al minuto in formato D/A1, la serie consente, infatti, di produrre con un turnaround molto rapido e a costi di esercizio contenuti documenti tecnici per architetti e ingegneri, mappe GIS e applicazioni poster POS.

Stampe in bianco e nero e a colori con una stampante unica

Nello specifico, HP PageWide XL 5100 stampa fino a 20 pagine D/A1 al minuto, con un tempo di stampa della prima pagina di soli 28 secondi. Le stampanti assicurano qualità di stampa e sono anche disponibili in configurazione multifunzione, con funzionalità di copia e scansione per la collaborazione.

Tra le nuove funzionalità a valore aggiunto, HP ora garantisce una maggiore produttività per il portafoglio HP PageWide XL anche con nuove soluzioni software. Nello specifico, HP SmartStream offre due nuovi moduli: Document Organizer, che consente all’utente di rinominare automaticamente grandi volumi di file utilizzando un’innovativa tecnologia OCR, per un notevole risparmio di tempo nella gestione dei lavori, e Pixel Analysis, che fornisce preventivi accurati prima della stampa in base alla copertura pixel dei lavori.

Infine, il software SmartTracker è uno strumento che consente agli utenti di controllare i costi di stampa e di usufruire di rimborsi.

HP ha anche introdotto nuove funzionalità per gli scanner HP HD e SD Pro per migliorare la produttività dell’operatore, la qualità dell’immagine e le capacità di pulizia dello sfondo, mentre un nuovo vassoio di uscita semplifica i flussi di lavoro di scansione e di copia.

Il nuovo portafoglio HP PageWide XL

Nel nuovo portafoglio sono incluse: