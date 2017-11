Nuove ThinkStation per il portfolio di workstation desktop Lenovo

Le nuove ThinkStation P520 e P520c coniugano prestazioni e affidabilità per gestire le esigenze dei professionisti della grafica

Con l’intento di aiutare i progettisti e i disegnatori più innovativi e originali a trasformare in realtà le loro visioni, Lenovo ha presentato le nuovissime workstation tower ThinkStation P520 e la compatta P520c.

Annunciate nell’ambito della Autodesk University 2017 a Las Vegas, le ultime nate sono dotate dei più recenti e potenti processori Intel Xeon W, con frequenze di clock fino a 4,5 GHz e fino a 18 core per una sostanziale potenza di calcolo, per rappresentare al meglio la nuova famiglia di workstation mainstream a CPU singola.

A questo si aggiunge la grafica professionale con un massimo di due schede NVIDIA Quadro P6000 all’interno della ThinkStation P520.

Per gli architetti, i progettisti e gli ingegneri, la ThinkStation P520 offre il perfetto equilibrio fra un’elevata frequenza di clock per le applicazioni CAD a singolo thread e molteplici core per lavori di calcolo come la simulazione, oltre che per la grafica professionale e l’analisi accelerata del CAE, dei render e dei flussi di lavoro in realtà virtuale. Dotate di capacità ottimizzate di storage, queste workstation consentono ai professionisti di effettuare recuperi dati rapidissimi anche per progetti di grandi dimensioni, e offrono solide opzioni di espansione e un doppio supporto M.2 direttamente sulla scheda madre.

La ThinkStation P520c, invece, rappresenta una soluzione economicamente più conveniente per educatori e studenti. Si tratta comunque di sistemi molto potenti che offrono prestazioni ai massimi livelli attraverso molteplici flussi di lavoro grazie a una solida progettazione e costruzione, alla flessibilità della CPU e della GPU oltre a un’affidabilità ai vertici del settore.

Entrambe le soluzioni sono dotate del supporto per Intel Virtual RAID sulla CPU, che consente ai professionisti di gestire direttamente sulla CPU le loro SSD NVMe, sfruttandone appieno il potenziale senza la complessità di un adattatore hot bus RAID.

Per i professionisti che si spostano spesso

Lenovo ha lanciato inoltre la nuova Workstation portatile ThinkPad P52s, la più sottile e leggera workstation con processore quad-core mai prodotta dall’azienda. Grazie a prestazioni migliorate e a una connettività universale, la ThinkPad P52s consente ai professionisti di lavorare ovunque, in qualsiasi momento con la massima affidabilità.

Particolarmente utile a tutti i professionisti che si spostano spesso, il ThinkPad P52s è dotato di una memoria veloce e di un supporto ottimizzato per lo storage, caratteristica necessaria per l’immagazzinamento dei progetti, il caching dei dati e la riproduzione video in tempo reale.

A sua volta, la tecnologia PowerBridge di Lenovo offre un’elevata durata della batteria consentendo un flusso di lavoro continuo senza la necessità di collegare il caricabatterie.