Protezione domestica: YI Technology lancia la nuova YI Outdoor Camera

Sicurezza smart ad un prezzo accessibile

YI Technology, fornitore di tecnologie avanzate e intelligenti di imaging, presenta la YI Outdoor Camera 1080p, l’ultima novità della propria offerta di dispositivi connessi per la smart home. Questa videocamera di sicurezza registra immagini Full HD indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e garantisce un live feed costante per aggiornamenti in tempo reale attraverso l’app YI Home. La YI Outdoor Camera si connette senza soluzione di continuità con le altre videocamere domestiche di YI Technologies attraverso l’app YI Home, per offrire una visione completa e sicura della casa sia all’interno sia all’esterno.

La YI Outdoor Camera utilizza un sensore di movimento per avvertire gli utenti di eventuali intrusi e prevede un allarme deterrente. Inoltre, la soluzione è dotata di audio bidirezionale grazie al microfono integrato e allo speaker ad alta potenza per comunicare in modo chiaro e semplice con gli ospiti.

“Che si tratti del proprietario di una villetta in un tranquillo paesino o dell’affittuario di un appartamento nel centro di un’affollata città, le persone vogliono avere una visione chiara di cosa accade fuori dalla propria porta quando sono via o durante la notte”, ha commentato Sean Da, CEO di YI Technology. “Sebbene le tecnologie di smart living possano aiutare a ridurre lo stress della sicurezza domestica, spesso sono complesse e hanno un prezzo proibitivo per molte persone. Con la nostra YI Outdoor Camera, speriamo di garantire la sicurezza a chiunque voglia creare un ambiente più sicuro e connesso. Ora sarà sempre possibile sapere se il rumore avvertito all’esterno è stato causato dal postino, da un animale di passaggio o da un malintenzionato”.