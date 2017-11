Lexmark lancia Supply Chain Document Optimization for Manufacturing

By

La soluzione sfrutta gli avanzati dispositivi multifunzione Lexmark e snellisce i processi manuali per aiutare il settore manifatturiero

Snellire i processi manuali per aiutare i responsabili del settore manufacturing a ottenere maggiore visibilità sulla logistica della supply chain, ottimizzare i dispositivi, aumentare la produttività e ridurre i costi.

È quanto promette di fare Lexmark Supply Chain Document Optimization for Manufacturing, una soluzione che sfrutta gli avanzati dispositivi multifunzione Lexmark, che ne ha annunciata la disponibilità a livello europeo.

Lo specialista globale nelle soluzioni di imaging guarda, infatti, con attenzione ai workflow cartacei nell’ambito di supply chain che limitano l’accesso a dati importanti contenuti in documenti di spedizione e ricezione, quali moduli, fatture, polizze di carico, ricevute di consegna e distinte dei colli.

Da qui la realizzazione di Lexmark Supply Chain Document Optimization, che semplifica i processi manuali basati su documenti cartacei che possono interrompere le operazioni di spedizione e ricezione.

Come dichiarato in una nota ufficiale da John Linton, direttore del settore manufacturing di Lexmark: «I processi di produzione e della supply chain si basano spesso su carta, risultando lenti e inefficienti. È anche difficile avere visibilità in tempo reale sullo stato della spedizione, e questo può influire sul servizio clienti. E se termina la disponibilità di un documento prestampato, etichetta o tag, è possibile che comporti la chiusura di un’intera linea di produzione e ritardi ulteriormente le spedizioni».

In tal senso, Lexmark Supply Chain Document Optimization consente di:

• Migliorare il servizio clienti: l’invio e la ricezione dei documenti vengono prodotti e acquisiti nel punto di transazione in modo che le informazioni di ordine e consegna possano essere condivise istantaneamente con i clienti.

• Ridurre i costi: i moduli multipart e le stampanti ad aghi sono sostituiti da una tecnologia laser avanzata ed efficiente che stampa su richiesta utilizzando carta per copiatrice standard.

• Incrementare la produttività: i moduli elettronici forniscono visibilità immediata sui documenti della supply chain ed eliminano i ritardi causati da forniture esaurite e moduli prestampati.

• Supportare la conformità: le informazioni per gli audit e i requisiti di conformità sono immediatamente accessibili.