Il Video Customer Engagement di Inventia nel listino di Esprinet

L’accordo di distribuzione riguarda, in particolare, Inventia Lite, la soluzione omnichannel di video interazione per professionisti e Pmi

La software company italiana Inventia ha siglato un accordo con Esprinet per la distribuzione della sua gamma di soluzioni di Video Customer Engagement per il business.

In particolare, l’accordo prevede la distribuzione di Inventia Lite, la soluzione omnichannel di video interazione per professionisti e piccole e medie imprese, che consente di rivoluzionare la comunicazione con clienti, fornitori o colleghi.

Affidandosi alla competenza ed esperienza del distributore di informatica ed elettronica di consumo, lo specialista nel Customer Engagement e Digital Sales Automation potrà contare su circa 40mila rivenditori distribuiti su tutto il territorio italiano. A questi si aggiungono attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e nei Cash&Carry, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, per arrivare a quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Cinelli, Amministratore Delegato e Fondatore di Inventia: «Siamo orgogliosi di coronare il grande lavoro di sviluppo fatto in collaborazione con HP, che ha portato alla realizzazione della prima soluzione certificata per HP Sprout Pro G2. Inventia Lite è in grado di sfruttare al meglio le incredibili potenzialità dell’immersive computing e di garantire allo stesso tempo un aumento dei servizi retail per i clienti ed il massimo dell’efficienza aziendale. Crediamo che Esprinet sia il miglior partner per veicolare i prodotti Inventia al vasto mercato delle Pmi italiane e siamo fiduciosi che la collaborazione porterà ottimi risultati».