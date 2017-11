HANNspree fa giocare Lottomatica

I casi 10&Lotto e Better

HANNspree è un produttore specializzato in tecnologie audiovisive e propone una gamma di prodotti orientati al mercato dell’elettronica di consumo di alta qualità, dal design estremamente innovativo e basati su tecnologia di ultima generazione. La sua capacità e flessibilità produttiva consente inoltre di offrire Monitor e soluzioni Display touch su misura, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascun cliente per applicazioni business e integrazioni industriali.

Un caso emblematico è quello della collaborazione con Intercomp per la fornitura, nell’ambito delle attività di restyling delle ricevitorie 10&Lotto di Lottomatica, di una soluzione display customizzata con Monitors da 15.6”, un formato difficile da reperire sul mercato e più adatto ai display per notebook, insieme alla realizzazione, in un momento successivo di monitor da 21.5”, 32” e 40” da destinare come display multimediali a parete.

10&Lotto diventa un gioco da ragazzi

10&Lotto è un gioco lanciato da Lottomatica nel 2009 cui è possibile giocare in oltre 40.000 ricevitorie e tabaccherie dislocate sul territorio, online o tramite app mobile iOS e Android.

L’esigenza del cliente era quella di aumentare l’efficacia operativa dei gestori delle ricevitorie con un’adeguata e più funzionale infrastruttura tecnologica, insieme a soddisfare le necessità di ridurre gli ingombri dei terminali posizionati sul banco delle ricevitorie, facilitare la consultazione al pubblico delle estrazioni del gioco, garantire la veicolazione di contenuti multimediali e promozionali di qualità e mantenere un layout estetico nel punto vendita omogeneo e riconducibile al gruppo.

HANNspree era in grado di fornire una tecnologia innovativa customizzata nel formato adatto alle esigenze di implementazione e nel 2014 ha inizio la collaborazione per la realizzazione di Monitor da 15,6” che dovevano garantire la piena compatibilità con i PC a cui sarebbero stati collegati, una completa connettività con ingressi VGA e HDMI, speaker integrati, una base di appog gio con un ampio angolo di inclinazione, alimentazione esterna ed alimentatore con cavo separato, cornice frontale e scocca posteriore personalizzati nel colore istituzionale del gruppo.

Da una fase soddisfacente di test dei primi prototipi, si è passati alla produzione di varie migliaia di unità, ora visibili nelle diverse ricevitorie 10&Lotto presenti in tutta Italia.

La fase successiva del progetto, nel corso del 2015, ha visto la realizzazione di monitor da 21.5”, 32” e 40” da destinare alle ricevitorie come display multimediali a parete. Per questa fornitura sono state ottimizzate le performance audio dei monitor con modifiche sui setting degli speaker e sulla loro potenza, adeguata secondo i consumi dei PC e predisposta una porta USB modificata con uscita 5V ad 1A. Tutti i monitor sono stati personalizzati con il logo “10 & Lotto”.

Better: totem interattivi e di design

La partnership strategica tra Intercomp e HANNspree, grazie alla versatilità della produzione e progettazione di soluzioni su misura, prosegue nel tempo anche nella progettazione dei Totem Multimediali per il brand Better di Lottomatica: un sistema integrato con due display HANNspree touch con tecnologia capacitiva e HANNspree Android Box, che permette agli utenti d’interagire simultaneamente con più elementi e monitorare gli andamenti delle partite.

Better conta una rete di professionisti di scommesse con oltre 1500 punti vendita in tutta Italia, un sito online http://www.lottomatica.it, un sistema di telebetting e un canale mobile. Sempre aggiornato su ogni tipo di sport, offre classifiche, risultati, tipologie di scommesse e molto altro ancora. L’esigenza di Lottomatica per Better era quella di creare un nuovo concept di negozio dinamico e accessibile a tutti mediante la realizzazione di un dispositivo completamente self service in combinazione a diverse applicazioni e in comunicazione con altre periferiche (dispositivi mobili e app degli utenti), salvaguardando la massima interattività con gli utenti anche grazie ad un design particolarmente ergonomico.

Due schermi HANNspree touchscreen P-Cap da 22” con tecnologia capacitiva sono stati integrati nel Totem Multimediale, insieme ad HANNspree Android Box, mentre grazie alla totale compatibilità con le AppBetter il sistema consente di ricevere ed inviare dati alle App su dispositivi smartphone e tablet degli utenti. I display touch, grazie alla cornice frameless su 3 lati e alla qualità visiva, rispondono alle esigenze di design e funzionalità.

Il totem, interamente indipendente, può essere utilizzato in modalità self-service ed è in grado di accettare banconote, monete e carte di credito.

Intercomp S.p.A., società italiana nata nel 1983, è specializzata nella progettazione e produzione di workstation, server, computer integrati in apparati industriali, sistemi di Digital Signage e Totem Multimediali. La partnership strategica tra Intercomp e HANNspree, ha permesso di sviluppare soluzioni dall’elevato valore tecnologico.