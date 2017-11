Nuovi premi per i partner di canale NEC

All’insegna della promozione “Find the right balance” messe in palio attrezzature sportive che aiutino a trovare l’equilibrio (economico e corporeo)

Fino al 29 dicembre, i rivenditori NEC Display Solutions Europe potranno vincere una serie di nuovi premi grazie alla promozione “Find the Right Balance”. Giocando sul doppio senso della parola balance, che in inglese significa allo stesso tempo peso e bilancio, i premi in palio comprendono attrezzature sportive come monopattini elettrici, vogatori fino all’eBike con pedalata assistita Winora Radius Tour. La promozione rientra nel programma di incentivi SolutionsPLUSMORE, basato sul web e rivolto ai partner di canale. SolutionsPLUSMORE prevede la vincita di premi basati sul raggiungimento di target predefiniti; un programma lanciato nel corso dell’estate 2017, che si aggiunge al consolidato programma di canale SolutionsPLUS.

Il programma di incentivi si rivolge ai nuovi ed i vecchi partner di canale NEC registrati sotto SolutionsPLUS. Per aderire alla promozione i partner devono registrarsi attraverso il portale dedicato on-line, esaminare i diversi livelli di target e premi corrispondenti, rivedere il proprio stato di ricavi e controllare quanto si sono avvicinati al premio che si sono prefissati.

“I nostri partner di canale stanno prendendo molto sul serio questa promozione impegnandosi al massimo per conseguire i risultati che si sono prefissati. Per questo vogliamo premiarli con premi di grande valore – afferma Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division -. La nostra ultima promozione ‘Find the Right Balance’ ha lo scopo di incentivare i nostri partner a rimanere in forma grazie alle migliori attrezzature fitness e di mobility individuale disponibili sul mercato”.