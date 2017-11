Zucchetti integra nella sua offerta GetYourBill, niente più coda alle casse

La soluzione per l’emissione rapida di fatture è adesso integrata con tutte le soluzioni della software house italiana per il settore Horeca

Zucchetti, software house di Lodi, continua ad ampliare la gamma di soluzioni e servizi per il mercato della ristorazione grazie all’integrazione, all’interno delle proprie soluzioni, di GetYourBill. Il software – ideato da Ultroneo, start-up friulana nata da uno spin-off dell’Università di Udine – permette l'emissione istantanea delle fatture.

Il modulo GetYourBill è inserito direttamente all’interno dell’offerta Zucchetti, con la garanzia di compatibilità al 100% tra GetYourBill e le applicazioni gestionali dedicate alla ristorazione come TCPOS e Zmenu.

“Il settore Horeca è un settore in espansione e per Zucchetti rappresenta un’area di investimento importante; includendo nei nostri prodotti integrazioni come GetYourBill puntiamo a dare maggiore valore ai nostri software, che sono già i più diffusi sul mercato – spiega Angelo Guaragni, responsabile soluzioni Zucchetti area ristorazione e hospitality –. Grazie alla soluzione di Ultroneo, che Zucchetti ha implementato nei suoi applicativi, TCPOS e Zmenu diventano ancora più completi, con una piena rispondenza alle istanze dei nostri clienti. Una partnership commerciale che è sinonimo di successo, come dimostra la vittoria del Premio Smau Innovazione 2017 ottenuta da Cigierre, l’importante gruppo di ristorazione proprietario di marchi come Old Wild West e Wiener Haus, proprio grazie al sistema integrato Zucchetti e GetYourBill”.