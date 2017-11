Barcellona capitale europea della digitalizzazione sanitaria

Una delle cinque migliori strutture pediatriche in Europa si servirà di soluzioni all’avanguardia per i propri pazienti con una piattaforma che registra i parametri dei piccoli pazienti in tempo reale collegata a ‘Smartphone della Salute’ pensati per gli ambienti sanitari

Una piattaforma che registra in tempo reale procedure e parametri vitali dei piccoli pazienti collegata a una Rete di “Smartphone della salute” in dotazione al personale sanitario per avere aggiornamenti dei quadri clinici in tempo reale e intervenire prontamente in caso di necessità.

Non si tratta di fantascienza ma è quello che accadrà all’Hôpital Sant Joan de Déu di Barcellona, un centro di eccellenza per la digitalizzazione delle strutture sanitarie. Le apparecchiature mediche dell'unità di terapia intensiva pediatrica saranno, infatti, collegate ad Ascom Digistat per raccogliere continuamente segni vitali e altri dati, presentare dati sullo schermo in quasi tempo reale e distribuirli agli smartphone Ascom Myco 2 in dotazione al personale.

"Siamo particolarmente lieti di aver intrapreso questo percorso. La nostra decisione è stata in gran parte determinata dalla qualità di questi dispositivi e loro capacità di definire flussi di lavoro specifici per servizi e dalla facilità di integrazione con diverse applicazioni aziendali " commenta Domènec Cardona Morales, Chief Technology Officer e membro del Comitato di Gestione dell’Hôpital Sant Joan de Déu.

Progettato per fornire una panoramica dei dati clinici, la soluzione aiuterà a migliorare i flussi di lavoro, l'organizzazione degli staff assistenziali e la loro capacità di risposta. Con Ascom Digistat e il dispositivo intelligente Ascom Myco 2, gli staff saranno in grado di collegarsi senza problemi ai dati critici dei pazienti raccolti dalle apparecchiature mediche, alle registrazioni elettroniche dei pazienti e ai sistemi di chiamata infermiera, ovunque e in qualsiasi momento. Nel prossimo futuro, la soluzione software di Ascom sarà estesa ad altri servizi, tra cui l'unità neonatale.

"Oggi il nostro know-how consente ad Ascom di fornire ai clienti una soluzione globale, innovativa e personalizzabile che si integra con più di 200 dispositivi medici e contribuisce a migliorare l'efficienza degli staff assistenziali. Siamo lieti che l' Hôpital Sant Joan de Déu ha scelto la nostra piattaforma di applicazioni Digistat, attraverso il nostro partner spagnolo, Prhoinsa " spiega Philippe Billet, Direttore Generale Ascom France e Southern Europe.