È da award la partnership tra Centro Computer e QNAP

Per il miglior progetto realizzato nel settore GDO-FOOD, lo specialista nei prodotti di rete per l’archiviazione dati ha premiato Centro Computer

Per il progetto realizzato in COOP Alleanza 3.0, Centro Computer ha ricevuto il premio “Best QNAP Food GDO Project 2017” assegnatole come riconoscimento per il miglior progetto realizzato nel settore GDO-FOOD nel 2017 ancora in corso.

La premiazione, avvenuta a fine ottobre in occasione della Partner Conference di QNAP, ha posto l’accento sul ruolo della società di consulenza di Cento (FE) nel progetto portato avanti a più mani sulla più grande fra le cooperative di consumatori del sistema Coop.

Con oltre 2,2 milioni di soci, Coop Alleanza 3.0 è da tempo supportata da Centro Computer nella fornitura di servizi di qualità che garantiscono sicurezza, affidabilità e completa disponibilità dei dati, agevolando il team interno nella gestione dell’infrastruttura ICT.

Da qui le basi per realizzare, nel corso dei primi mesi di quest’anno, anche uno standard che consentisse di semplificare e mantenere un costo contenuto per le attività di backup dei server previsti nei vari supermercati.

Dopo una attenta valutazione la scelta è caduta sul modello TS-231P di QNAP, un NAS già testato e suggerito in altri progetti da Centro Computer a garanzia della qualità del servizio di backup richiesto.

Il riconoscimento assegnato dalla società testimonia anche l’impegno sui programmi di certificazione previsti e le strategie di partnership che Centro Computer e QNAP stanno sviluppando congiuntamente sul mercato italiano.