HPE lancia il nuovo ProLiant DL385 Gen 10

Sicurezza e economia le parole d’ordine per il nuovo server sviluppato da Hewlett Packard Enterprise ed AMD

La Server Virtualization continua a rappresentare uno strumento essenziale per migliorare l'agilità negli ambienti IT moderni, tanto che nel 2020 sarà virtualizzato il 41% dei nuovi server consegnati rispetto al 33% del 2015 (fonte IDC). Grazie alla server virtualization, le aziende registrano inoltre risparmi di quasi il 20% e sono costantemente impegnate a ridurre i costi di virtualizzazione. A questo scopo HPE e AMD hanno collaborato allo sviluppo del SoC (System on a Chip) AMD EPYC e del server HPE ProLiant DL385 Gen10 in modo da abbattere i costi per virtual machine garantendo una sicurezza senza paragoni per i workload virtualizzati (HPE registra un 50% in meno nel costo per virtual machine rispetto a quello dei server tradizionali).

Focus sulla sicurezza

Molto peso, nella progettazione del nuovo server, è stato dato all’aspetto della sicurezza. Punta di diamante è la dotazione di HPE Silicon Root of Trust, un particolare collegamento creato tra il chip HPE Integrated Light Out (iLO) e il firmware iLO, quale ulteriore conferma che i server non eseguano codice firmware manomesso. HPE Silicon Root of Trust è a sua volta connesso con l'AMD Secure Processor all'interno del SoC AMD EPYC, permettendo all'AMD Secure Processor di convalidare il firmware HPE prima che il server sia autorizzato a effettuare il boot.

HPE ProLiant DL385 e AMD Secure Processor mettono inoltre a disposizione:

· Secure Encrypted Memory: la memoria può essere integralmente o parzialmente crittografata per proteggere i dati da attacchi e tentativi di scraping.

· Secure Encrypted Virtualization: VM e hypervisor possiedono chiavi crittografiche separate in modo da isolare ogni VM dalle altre e dall'hypervisor stesso, allo scopo di proteggere l'accesso ai dati presenti in aree condivise.

Per facilitare l'integrazione nel data center del server HPE ProLiant DL385 basato sul processore AMD EPYC, HPE propone Carbonite Move – un software che consente la migrazione sicura delle VM attraverso architetture x86.

Disponibilità e pagamento

HPE rende disponibile il server HPE ProLiant DL385 con modelli di consumo flessibili e programmi finanziari speciali. Grazie all’HPE Flexible Capacity i clienti potranno decidere di pagare solamente l'IT effettivamente consumato per gestire gli imprevisti nella domanda e l'incremento dei livelli di utilizzo. Pagamenti a novanta giorni, finanziamenti a tasso zero e programmi di trade-in rendono il server HPE ProLiant DL385 ancora più conveniente e accessibile.