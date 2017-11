Fujitsu rivede il look dei suoi notebook di fascia business

La nuova generazione di notebook della serie LIFEBOOK E4 e LIFEBOOK E5 monta processori Intel e offre numerose opzioni di connettività

Fujitsu ha presentato la nuova generazione dei suoi notebook della serie LIFEBOOK E4 e LIFEBOOK E5. Rinnovati nel design e basati sui processori Intel di ultima generazione, gli ultimi nati offrono numerose opzioni di connettività per assicurare accesso sicuro alle reti aziendali attraverso reti cablate, wireless o mobili.

Tutti dotati di sensore di impronte digitali a risposta istantanea, per effettuare il login o sbloccare il sistema con un solo tocco delle dita, i nuovi arrivi sono caratterizzati anche da un touchpad di precisione con supporto dei gesti a tre dita previsti dall’ultima versione di Microsoft Windows 10, unitamente al poggia-polsi ergonomico.

Prezzo/qualità

Nello specifico, la nuova famiglia LIFEBOOK E4, proposta a partire da 599 euro, tasse escluse, si concentra sul rapporto qualità/prezzo con la proposta di un dispositivo entry-level completamente nuovo. I modelli di notebook da 15,6 e 14’’ appartenenti a questa serie sono dotati di processore Intel Core di 7a generazione, propongono una scelta di display HD o Full HD antiriflesso e permettono di lavorare un’intera giornata alimentati dalla sola batteria, sostituibili con facilità, senza bisogno di aprire il notebook.

Potenza/affidabilità

A sua volta, la nuova famiglia LIFEBOOK E5, proposta a partire da 699 euro, tasse escluse, continua a puntare su caratteristiche come connettività 4G/LTE integrata, supporto delle classiche uscite VGA e porta Ethernet full-size in uno spessore di soli 23,9 mm, il 24% più sottile rispetto al modello precedente.

Qui i processori montati sono sempre Intel Core ma di 8° generazione, mentre la facilità di manutenzione e amministrazione è garantita dall’utilizzo del medesimo BIOS e delle stesse immagini del disco, nonché da un unico formato comune per i ricambi condivisi, come le batterie.

Non ultimo, entrambi i modelli LIFEBOOK E5 si avvalgono dello stesso port replicator adottato dalla famiglia ultra-mobile LIFEBOOK U7.