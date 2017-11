Gli UPS di Vertiv fanno risparmiare spazio ed energia

Liebert EXS UPS assicura standardizzazione e prestazioni ottimali a chi desidera abbattere Total Cost of Ownership e ridurre gli ingombri

Un nuovo UPS compatto per carichi critici. Lo ha presentato Vertiv che, con Liebert EXS arricchisce il suo già riconosciuto portfolio con un gruppo di continuità estremamente compatto, monolitico e senza trasformatore.

In particolare, Liebert EXS assicura una densità molto alta e la massima potenza attiva possibile fino a 40°C, mentre la sua efficienza in doppia conversione fino al 96,2% riduce in modo significativo il costo totale di proprietà e l'impatto sull’ambiente.

Disponibile inizialmente nella gamma di 10-20 kVA in Europa, Medio Oriente e Africa, Liebert EXS vanta, infine, l’ingombro più piccolo presente sul mercato per questa categoria, con dimensioni pari anche alla metà rispetto alla concorrenza. Il design compatto assicura una configurazione ottimizzata delle batterie, con la possibilità di ospitare fino a quattro stringhe. Si elimina, così, la necessità di un vano per batterie esterne e si riducono di conseguenza i costi complessivi di installazione e lo spazio richiesto, rendendo la soluzione ideale per applicazioni IT.

Come tutti i sistemi UPS offerti, anche Liebert EXS potrà, infine, essere corredato di Vertiv LIFE Services, il servizio di diagnostica remota e monitoraggio preventivo, per una manutenzione proattiva efficace, una risposta rapida in caso di incidenti e una risoluzione da remoto 24/7.