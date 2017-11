Società della rete: è il momento

Esperienze a confronto del mondo wired e wireless durante l’appuntamento 2017 della Coalizione Fixed Wireless Access

Si è concluso anche quest’anno l’annuale evento della Coalizione Fixed Wireless Access, associazione che riunisce oltre 60 operatori italiani che lavorano nella filiera della connettività wireless fissa. Anche nel 2017 la mission della Coalizione – portare internet ultraveloce ovunque in Italia – è stata al centro del dibattito tra gli operatori della filiera e i rappresentanti istituzionali presenti all’incontro.

All’evento, aperto dall’intervento di Luca Spada, Presidente della Coalizione FWA, sono intervenuti Antonio Gentile – Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, Antonio Nicita – Commissario Agcom, il Sen. Maurizio Gasparri – Vicepresidente del Senato e già Ministro delle Comunicazioni, l’On. Sergio Boccadutri – Responsabile Innovazione PD, Maurizio Dècina – Presidente Infratel, Antonio Sassano – Presidente Fondazione Ugo Bordoni, Luigi Gambardella – Direttore Affari Europei Open Fiber, Guido Barbieri – Amministratore Delegato El Towers e Alessio Murroni – Vicepresidente CFWA

“Assicurare dinamismo al mercato delle Tlc è fondamentale per affrontare in modo strategico e determinante le sfide dei prossimi anni – dichiara Luca Spada, Presidente della Coalizione Fixed Wireless Access -. In Parlamento sono molti i temi caldi che riguardano il settore in cui operiamo, utilizzare un approccio neutro nell’affrontarli è prerogativa imprescindibile”.

“Chiediamo al Governo e all’Agcom di seguire con particolare attenzione tutte le fasi di progettazione e realizzazione della rete BUL, strategica non solo per il nostro settore ma per l’intero Paese – prosegue il Presidente Spada -. È necessario salvaguardare uno sviluppo concorrenziale di questo mercato per tutelare anche le aziende che forniscono wireless fisso e far in modo che gli investimenti già fatti non vengano tralasciati ma valorizzati”.

“Garantire a tutti l’accesso a internet in banda ultra larga è una priorità del Governo – dichiara il Sottosegretario Antonio Gentile -. La connettività diffusa è una condizione necessaria per la competitività delle imprese e la formazione di capitale umano. I servizi offerti dalla Coalizione rappresentano, in molte aree del Paese soggette a digital divide, un’opportunità cruciale per cittadini e imprese. La via del confronto, scelta da questa Coalizione è essenziale per la maturazione delle strategie delle aziende”.

“Soggetti come la Coalizione del Fixed Wireless Access garantiscono la modernizzazione delle reti di connessione fisse e senza fili – dichiara Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato – forse è arrivato il tempo di creare la società della rete. Un plauso a iniziative come queste della Coalizione che con determinazione lavorano per colmare il digital divide nel nostro Paese”.

“Siamo nella fase di progettazione e realizzazione di infrastrutture per coprire le aree bianche. Per questo dobbiamo avere maggiore attenzione per tutto quello che è già stato fatto su questi territori – dichiara l’On. Sergio Boccadutri, Responsabile Innovazione PD -. Non dobbiamo dimenticare che su queste zone insistono oltre 250 mila piccole e medie imprese, ovvero 1 milione e 200 mila addetti (e quindi famiglie) che avrebbero un notevole aumento di produttività nei settori industriali da una corretta gestione dei servizi di connettività. È importante quindi che il Governo guardi alla concorrenza per permettere un ulteriore sano sviluppo del settore”.