Il digital signage di NEC ad ISE 2018

Gli esperti delle applicazioni display mostreranno un portfolio completo di soluzioni per il digital signage nel settore retail, i grandi ambienti e le conferenze in ambito corporate

NEC Display Solutions Europe presenterà le sue ultime tecnologie display ad ISE 2018, ponendo particolare accento sulle soluzioni per il settore retail signage, i grandi ambienti e le conferenze in ambito corporate.

Alla fiera ISE di Amsterdam, che quest’anno si svolgerà i prossimi 6-9 febbraio 2018, NEC presenterà la sua nuova campagna internazionale “Emozioni Infinite”, che evidenzierà in che modo la sua gamma di tecnologie display permettono di creare esperienze in grado di ingaggiare, connettere e stupire l’audience.

Lo showcase prevederà tre postazioni principali, che includeranno tecnologie per signage e e retail (“Engage”), conferenze aziendali (“Connect”) e grandi ambienti (“Impress”). I visitatori dello Stand 5-R20 di NEC, situato all’interno del Padiglione 5, potranno vedere e provare applicazioni display inserite in contesti di vita quotidiana, comprese soluzioni con display di grande formato e straordinari proiettori laser HD.

Tra le cose principali da vedere allo stand:

Display a LED NEC Direct View per applicazioni indoor e outdoor

Display di grande formato (fino a 98”) serie V e P compatibili con Raspberry Pi, che consentono nuove applicazioni per il signage context-aware basato su sensori

Nuova serie C di display professionali di grande formato per una facile integrazione(fino a 98”)

NEC InfinityBoard: la soluzione one-in-one per riunioni e conferenze aziendali appena lanciata sul mercato

Nuovo proiettore top di gamma da installazione 4K da 35K ANSI lumen con nuova tecnologia laser RB (una sintesi perfetta di costi/benefici)

“Dal settore consumer retail a quello delle sale riunioni business, la tecnologia display sta cambiando il modo in cui le persone si interfacciano con il mondo ed interagiscono con gli altri – afferma Stefanie Corinth, Senior Vice President Marketing and Business Development di NEC Display Solutions Europe -. Il mercato ed i clienti chiedono molto più che dei meri display: essi vogliono esperienze più interattive, collaborative ed immersive. I visitatori di ISE 2018 potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle più avanzate tecnologie NEC in scenari tratti dalla vita reale e capire come le nostre soluzioni display pongano nuovi standard di ingaggio per creare emozioni infinite per chiunque si trovi ad interagire con esse. I visitatori potranno anche incontrare esperti di settore selezionati all’interno della nostra rete di partner e scoprire in che modo la tecnologia sia in grado di trasformare la veicolazione e la visualizzazione delle informazioni”.