Verifone al Forum Retail 2017

Protagoniste le sue soluzioni di pagamento. Il 30 novembre un intervento sul digital payment come Touchpoint per rivoluzionare la customer experience

Verifone, player specializzato in soluzioni di pagamento elettronico, è presente all'edizione 2017 del FORUM RETAIL, l’evento dedicato all'innovazione nel settore del Retail, che si terrà il 30 novembre e 1 dicembre 2017 presso il Milano Atahotel Expo Fiera a Pero (MI).

L’evento, organizzato da IIR – Istituto Internazionale di Ricerca – permette ai professionisti del mondo Retail di confrontarsi e condividere idee ed esperienze con uno sguardo al futuro.

Verifone sarà protagonista con un intervento nella sessione dedicata al “Digital Payment come Touchpoint per rivoluzionare la Customer Experience” – in programma giovedì 30 novembre alle ore 11:35 – e con uno stand espositivo dove saranno esposte le innovative soluzioni omnichannel orientate al coinvolgimento del cliente durante il processo di pagamento: mPOS, ecommerce, self-check out, Verifone Engage e Carbon.

In un contesto dove il processo di pagamento sta diventando sempre più un aggregatore di valore, Verifone continua a sviluppare soluzioni innovative orientate al coinvolgimento del cliente durante il processo di pagamento. Nate con l'obiettivo di rendere sempre più competitivi i propri terminali nei servizi a valore aggiunto, garantendo dietro al "semplice" pagamento un'offerta di servizi e strumenti su misura, le soluzioni Verifone sono vere e proprie piattaforme multicanale intuitive e sicure in grado di elaborare transazioni in linea con nuovi sistemi di pagamento.