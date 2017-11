OKI promuove Xpres a Master Distributor

La realtà di Frascati diventa punto di riferimento ufficiale per il printing in Italia della multinazionale giapponese

L’ampia rete distributiva e i servizi a valore aggiunto offerti in ambito finanziario, unitamente alla riconosciuta specializzazione nella distribuzione di prodotti e soluzioni nei settori ICT, hanno permesso a Xpres, di guadagnare la qualifica di Master Distributor di OKI.

In questa posizione, la società presente sul territorio nazionale con una capillare rete di vendita, una sede centrale a Frascati, in provincia di Roma, e altre due sedi a Firenze e Monza e Brianza, porterà le innovative soluzioni printing e i consumabili OKI proposti per ogni tipo di esigenza.

Nel portafoglio di Xpres rientrano, infatti, dalle multifunzioni a colori alle stampanti a colori nei formati A4 fino all’ampia gamma di stampanti formati A3 con tecnologia LED, passando dalle stampanti grafiche e ad aghi.

Un ventaglio di soluzioni efficienti e competitive sia per i piccoli uffici che per imprese di grandi dimensioni che hanno necessità di un accesso rapido e sicuro ai documenti, anche in mobilità, ottimizzando tempo e costi.

Per XPres si tratta di un riconoscimento importante, frutto delle attività svolte per OKI che, a sua volta, potrà contare sulle capacità del partner che, a supporto dei retailer, mette a disposizione tutta una serie di servizi finanziari in collaborazione con i maggiori istituti di credito, di noleggio e leasing, oltre alle consegne brandizzate per ogni rivenditore, grazie al nuovo assetto della logistica.