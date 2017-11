Digital signage LG per i tifosi dell’Atletico Madrid

Allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid quattro maxi tabelloni LED di LG fanno vivere i match come a casa

Vivere dal vivo le potenzialità tecnologiche offerte dallo specialista in soluzioni di digital signage e tv LG. Da oggi è possibile per i tifosi di calcio spagnoli che, nel nuovo stadio di casa, il “Wanda Metropolitano” situato nel distretto orientale di San Blas-Canillejas, a Madrid, troveranno quattro maxi tabelloni LED ad accoglierli dopo ben quattro anni di chiusura per ristrutturazione.

Posizionati in cima allo stadio, che è il terzo più grande del Paese, e vanta una capacità ampliata fino a 68.000 spettatori, i nuovi dispositivi LED trasformano ora il “Wanda Metropolitano” in un esempio per tutte le moderne arene sportive del mondo su come offrire ai tifosi i benefici fruiti da milioni di telespettatori.

D’ora in poi, infatti, tutti gli appassionati di calcio europei potranno assistere a splendide performance grazie alla partnership tra LG Electronics e l’Atletico Madrid con le azioni di gioco che saranno chiaramente riproposte su TV LG e display LED commerciali, visibili da ogni angolo di questo moderno stadio da 88.000 metri quadrati.

Nello specifico, si tratta di due tabelloni LED di 15,2m x 5,6m ciascuno, costituiti da un centinaio di pannelli LED con un passo dei pixel da 12mm, a cui si aggiunge un terzo tabellone da 10m x 5,6m, composto da sessantacinque pannelli LED con un passo dei pixel da 16mm.

Nei prossimi mesi verrà installato nella zona fan un quarto tabellone di 8,1m x 4,6m, per una migliore esperienza immersiva.

Infine, le interessanti offerte di prodotti, come il nastro LED composto da 720 pannelli con passo dei pixel da 16mm, forniscono uno spazio unico per gli inserzionisti, migliorando l’esperienza dei fan con le statistiche dei giocatori e gli inni delle squadre visualizzate tra il secondo ed il terzo anello.

Come riferito in una nota ufficiale da Íñigo Aznar, Direttore Commerciale dell’Atletico Madrid: «I display sbalorditivi di LG hanno soddisfatto a pieno il nostro bisogno di fare un salto qualitativo ed estetico per il nuovo Wanda Metropolitano. Grazie alla tecnologia di LG, siamo in grado di fornire un’esperienza visiva e uditiva nettamente migliore a tutti gli spettatori che accogliamo nel nostro nuovissimo stadio, per vivere partite di calcio in diretta, concerti o qualsiasi altro evento a calendario».

I nuovi prodotti si aggiungono alla precedente collaborazione di LG con l’Atletico Madrid, che aveva visto la fornitura di information display e dei più grandi videowall outdoor mai installati in un impianto sportivo.